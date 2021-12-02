Чим для України небезпечні прямі переговори Путіна і Зеленського

У російського плану щодо України може бути подвійне дно

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Почему меня встревожило вчерашнее заявление Зеленского о прямых переговорах с Путиным.

Во-первых, у наших границ российские войска, западные СМИ и профильные чиновники трубят об опасности нового вторжения, а начальник ГУР публикует карту предполагаемых направлений атаки.

Во-вторых, «в кулуарах» люди, хорошо знакомые с международной политикой, утверждают, что реальной опасности вторжения нет, зато есть очередная «усталость» от Украины части западных элит, ищущих и находящих понимание в Кремле. И что возможно ведется игра, преувеличивающая значение российских маневров. Мол, если всех хорошенько напугать большой войной, можно таки продавить идею «культурной автономии Донбасса» в качестве решения проблемы.

Я в это не особо поверил, но прямые переговоры с Путиным внезапно легли в эту канву.

В-третьих, если такой план существует, возможно у него есть двойное дно (получается двойное дно у двойного дна). Если в Кремле начали понимать украинскую психологию лучше, чем на Банковой, Путин и Ко могут предполагать, что попытка реализации этого плана вызовет серьезные протесты с непредсказуемыми последствиями.

И под прикрытием хаоса, если он будет достаточно масштабным, можно таки ввести войска, например, в направлении Мариуполя, в очередной раз кого-то «спасая».

пс Я не предлагаю вам принять эту теорию. Не хочу верить даже во второй пункт, а третий так вообще мои измышления. Но на всякий случай стоит запомнить и проследить – а вдруг я не перепанароил.

Джерело: блог Романа Шрайка

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