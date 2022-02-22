Росія почала погрожувати Туреччині

Ердоган навіть серед противників має популярність за «dik duruş» – вміння не прогинається

Туреччині натякнули, що відповідь вона отримає в Сирії

Найліпше, що зробила Росія останніми днями – це стала погрожувати Туреччині. За продаж Байрактарів і відрядження військових інструкторів до України Путін передав повідомлення Ердогану «bizi üzme» у перекладі «не засмучуй нас».

Туреччині натякнули, що відповідь вона отримає в Сирії. І про це пишуть турецькі медіа. Саме те, що треба турецькому споживачеві, для якого війна в Україні виглядає як суперечка Заходу і Росії.

Ердоган навіть серед противників має популярність за «dik duruş» – вміння не прогинається.

При всій авторитарності турецький президент готовий до перемовин майже з усіма і завжди, але таку тональність він не сприймає.

Джерело: блог Османа Пашаєва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.