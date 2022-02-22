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    Думки вголос

    Росія почала погрожувати Туреччині

    • Осман Пашаєв

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Ердоган навіть серед противників має популярність за &laquo;dik duruş&raquo;&nbsp;&ndash; вміння не прогинається - Росія почала погрожувати Туреччині
    Ердоган навіть серед противників має популярність за «dik duruş» – вміння не прогинається

    Туреччині натякнули, що відповідь вона отримає в Сирії

    Найліпше, що зробила Росія останніми днями – це стала погрожувати Туреччині. За продаж Байрактарів і відрядження військових інструкторів до України Путін передав повідомлення Ердогану «bizi üzme» у перекладі «не засмучуй нас».

    Туреччині натякнули, що відповідь вона отримає в Сирії. І про це пишуть турецькі медіа. Саме те, що треба турецькому споживачеві, для якого війна в Україні виглядає як суперечка Заходу і Росії.

    Ердоган навіть серед противників має популярність за «dik duruş» – вміння не прогинається.

    При всій авторитарності турецький президент готовий до перемовин майже з усіма і завжди, але таку тональність він не сприймає.

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    Джерело: блог Османа Пашаєва

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія Путін
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    Росія почала погрожувати Туреччині