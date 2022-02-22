Росія почала погрожувати Туреччині
Туреччині натякнули, що відповідь вона отримає в Сирії
Найліпше, що зробила Росія останніми днями – це стала погрожувати Туреччині. За продаж Байрактарів і відрядження військових інструкторів до України Путін передав повідомлення Ердогану «bizi üzme» у перекладі «не засмучуй нас».
Туреччині натякнули, що відповідь вона отримає в Сирії. І про це пишуть турецькі медіа. Саме те, що треба турецькому споживачеві, для якого війна в Україні виглядає як суперечка Заходу і Росії.
Ердоган навіть серед противників має популярність за «dik duruş» – вміння не прогинається.
При всій авторитарності турецький президент готовий до перемовин майже з усіма і завжди, але таку тональність він не сприймає.
Джерело: блог Османа Пашаєва