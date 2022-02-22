Росія назвала умову для «нормандського» саміту

Останній саміт лідерів України, Франції, Німеччини і РФ відбувся у грудні 2019 року

Пєсков заявив, що Мінські угоди більше не стоять на порядку денному в РФ

У Кремлі сумніваються в доцільності проведення саміту Нормандської четвірки. Російська влада вважає, що його проведення можливе за умови наявності «конкретних пропозицій». Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

«Буде все залежати від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів», - сказав Пєсков.

Спікер Кремля додав, що «навіть на експертному і міністерському рівні буде вітатися діалог не в форматі переливання з порожнього в порожнє».

Також Пєсков заявив, що Мінські угоди більше не стоять на порядку денному в РФ. Він підтвердив, що визнання «Л/ДНР» свідчить про вихід Росії з Мінських угод.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що Україна ініціює термінові збори саміту Нормандської четвірки.

Як відомо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

Останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.