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Остап Дроздов Журналіст

Криза виборчої системи у світі. Україні приготуватися?

glavcom.ua
8 січня прихильники експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара штурмували президентський палац, Конгрес і Верховний суд
фото: Associated Press

Світ упритул підходить до переосмислення, чим є вибори в умовах суспільної деградації й маніпулятивності технологій

Прихильники бразильського екс-президента Болсонару, які нещодавно потрощили парламент, президентський палац і Верховний Суд, - це ще одна гримаса виборчої плебсодемократії. Після того, як трампістські гопники понівечили Капітолій, недавні погроми в Бразилії – ще один епізод у кризі виборчої системи, яка голос бидла прирівнює до голосу інтелектуала.

Штурм, таран, вандалізм – це і є методи соціяльного дна, яке своїм громадянським варваризмом уневажнює всі інституції й процедури змінності влади. Для екзальтованої фан-голоти політична поразка немислима. Заради політика-кумира сліпці ладні на найнижче.

І тоді чернь виходить із берегів: нищить раритетний годинник кінця XVIII ст., подарований королю Жуану VI французьким королем Людовіком XIV; викрадає рідкісну копію оригіналу Конституції Бразилії; плюндрує старовинні полотна; обписує гранітні скульптури видатних авторів, сцяє на килим принцеси Ізабелли, розбиває в друзки бронзову скульптуру «Флейтист» Бруно Жоржі в залі Конгресу.

Світ упритул підходить до переосмислення, чим є вибори в умовах суспільної деградації й маніпулятивності технологій. Народ – погане джерело влади. Бо сумарна якість електорату – це кількісна перевага неуків (озлоблених, ображених, безкультурних, пересічних, невимогливих, патерналістських, популістських, спримітивізованих, сплебеїзованих).

Перед світовою демократією в повен ріст постає проблема кваліфікованого виборця. Право обирати не може бути автоматичним. Воно має бути осмисленим і грамотним. Кваліфікація виборця мусить бути встановлена через низку цензів (освітніх, вікових, майнових).

Пожирачі бюджету можуть обирати лише їх розкрадачів. Елехторат, який не знає елементарних азів політики, може обирати лише фіглярів. Упосліджені можуть обирати лише аферистів. Лузери можуть обирати лише популістів та реваншистів.

Настає час прийти до концепції кваліфікованого виборця, де голосувати зможе не кожен громадянин, а підготовлений. Тоді гопота не ламатиме меблі в парламентах (Бразилія), а також не сидітиме у них (Україна).

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Джерело
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Теги: парламент Україна Бразилія політика вандалізм вибори

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Остап Дроздов

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