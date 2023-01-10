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Новий президент Бразилії отримав запрошення від Джо Байдена

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новий президент Бразилії отримав запрошення від Джо Байдена
Вашингтон розгляне будь-яке прохання бразильської влади на допомогу в розслідуванні заворушень
фото: AP

Джо Байден засудив насильство та напад на демократичні інститути та мирну передачу влади

Президенти США та Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіу Лула да Сілва провели телефонну розмову. Пан Байден засудив нещодавні заворушення у столиці Бразилії та запросив свого бразильського колегу відвідати Вашингтон на початку лютого. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Під час телефонної розмови американський президент заявив про «непохитну підтримку Сполученими Штатами бразильської демократії та вільного волевиявлення бразильського народу».

Джо Байден засудив насильство та напад на демократичні інститути та мирну передачу влади.

Два лідери також зобов'язалися тісно співпрацювати з питань, що стоять перед США та Бразилією, включаючи зміну клімату, економічний розвиток, мир та безпеку.

У Держдепі США повідомили, що Вашингтон розгляне будь-яке прохання бразильської влади на допомогу в розслідуванні заворушень. Однак поки що таких запитів не надходило.

Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару може бути депортовано з країни, заявили в Держдепі.

Болсонару прибув до США дипломатичною візою «А» за кілька днів до її закінчення. Його повноваження як президент закінчилися 1 січня.

Нагадаємо, президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Раніше повідомлялось, що бразильські силовики звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Відзначимо, 8 січня прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Пікетувальники відмовляються визнати, що Болсонару програв вибори, вони прорвали бар'єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Також з'явилась реакція Адміністрації Байдена на протести у Бразилії.

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Теги: США Джозеф Байден Бразилія президент

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