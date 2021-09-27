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    Думки вголос

    «UA: Перший» рекламує Єрмака та Тимошенка?

    Схоже, що&nbsp;в механізмах Суспільного щось крутиться не в той бік - «UA: Перший» рекламує Єрмака та Тимошенка?
    Схоже, що в механізмах Суспільного щось крутиться не в той бік

    Великі питання до Суспільного. Рішення показати рекламний продукт Офісу президента було явно помилковим

    Офіс президента «запропонував» усім центральним телеканалам фільм, який зняв сам про себе (напевно інформація про авторів і виробників стрічки засекречена». Називається «30 років незалежності. За лаштунками». А канали візьми та й погодься.

    Прикол фільму (абсолютно рекламного за естетикою, ніякою документалістикою там і не пахне) в тому, що він не про Зеленського (президент там статист), а про Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка. Вони є головними героями стрічки і розповідають, як «ми» зробили офігенне свято. Нагадаю: це керівники президентської канцелярії, які мали б опікуватись тим, щоб президент орган влади виконував свої повноваження.

    Шість комерційних каналів (з усіх чотирьох олігархічних телегруп) показали його протягом дня 24 вересня в різний час. А в суботу це зробив суспільний «UA: Перший».

    До комерційних каналів питань особливо немає їхні власники в такий спосіб демонструють, що деолігархізувати їх не треба, бо вони ще можуть знадобитися. Вони так завжди робили.

    Але є великі питання до Суспільного. Рішення показати рекламний продукт Офісу президента, як на мене, було катастрофічно помилковим. І розмова на цю тему не про фільм, а про рішення його показати яку влаштував в ефірі Юрій Макаров із моєю колегою Наталією Лигачовою, анітрохи становище не врятувала. Це або якесь величезне непорозуміння, або свідчення того, що в механізмах Суспільного щось крутиться не в той бік.

    Джерело: блог Отара Довженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: фільм Офіс президента
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    «UA: Перший» рекламує Єрмака та Тимошенка?