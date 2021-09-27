«UA: Перший» рекламує Єрмака та Тимошенка?

Схоже, що в механізмах Суспільного щось крутиться не в той бік

Великі питання до Суспільного. Рішення показати рекламний продукт Офісу президента було явно помилковим

Офіс президента «запропонував» усім центральним телеканалам фільм, який зняв сам про себе (напевно – інформація про авторів і виробників стрічки засекречена». Називається «30 років незалежності. За лаштунками». А канали візьми та й погодься.

Прикол фільму (абсолютно рекламного за естетикою, ніякою документалістикою там і не пахне) в тому, що він – не про Зеленського (президент там статист), а про Андрія Єрмака та Кирила Тимошенка. Вони є головними героями стрічки і розповідають, як «ми» зробили офігенне свято. Нагадаю: це керівники президентської канцелярії, які мали б опікуватись тим, щоб президент – орган влади – виконував свої повноваження.

Шість комерційних каналів (з усіх чотирьох олігархічних телегруп) показали його протягом дня 24 вересня в різний час. А в суботу це зробив суспільний «UA: Перший».

До комерційних каналів питань особливо немає – їхні власники в такий спосіб демонструють, що деолігархізувати їх не треба, бо вони ще можуть знадобитися. Вони так завжди робили.

Але є великі питання до Суспільного. Рішення показати рекламний продукт Офісу президента, як на мене, було катастрофічно помилковим. І розмова на цю тему – не про фільм, а про рішення його показати – яку влаштував в ефірі Юрій Макаров із моєю колегою Наталією Лигачовою, анітрохи становище не врятувала. Це або якесь величезне непорозуміння, або свідчення того, що в механізмах Суспільного щось крутиться не в той бік.

Джерело: блог Отара Довженка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.