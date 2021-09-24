Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на «Оскарі»
Цьогоріч український фільм обирали 11 членів комітету, хоча через конфлікт інтересів троє членів комітету не мали права голосу
Фільм української режисерки Наталії Ворожбит «Погані дороги» візьме участь у премії «Оскар», він представлятиме Україну. Про це йдеться у Facebook Українського оскарівського комітету.
«Український оскарівський комітет обрав фільм-кандидат, який представлятиме Україну на 94-й премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії Міжнародний повнометражний фільм», – відзначено в повідомленні.
Відомо, що цьогоріч український фільм обирали 11 членів комітету. Хоча через конфлікт інтересів троє членів комітету не мали права голосувати.
Фільм «Погані дороги» отримав п'ять голосів і додаткових три бали: за світову прем'єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А і рецензії в міжнародних профільних виданнях.
Крім того, фільм «Відблиск «набрав два голоси і два додаткових бали, «Носоріг» – один голос і два додаткових бали, «Стоп-Земля» – три голоси і три додаткових бали, «Чому я живий» – нуль балів.
До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.
Наталка Ворожбит – відома українська драматургиня, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як «Кіборги» та «Дике поле», а також виступила шоуранеркою та сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша».
У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом «Погані дороги», який отримав нагороду на «Тижні критики» Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків «Кіноколо».