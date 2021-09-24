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    Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на «Оскарі»

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    Фільм української режисерки Наталії Ворожбит візьме участь у премії &laquo;Оскар&raquo; - Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на «Оскарі»
    Фільм української режисерки Наталії Ворожбит візьме участь у премії «Оскар»
    фото з відкритих джерел

    Цьогоріч український фільм обирали 11 членів комітету, хоча через конфлікт інтересів троє членів комітету не мали права голосу

    Фільм української режисерки Наталії Ворожбит «Погані дороги» візьме участь у премії «Оскар», він представлятиме Україну. Про це йдеться у Facebook Українського оскарівського комітету.

    «Український оскарівський комітет обрав фільм-кандидат, який представлятиме Україну на 94-й премії «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії Міжнародний повнометражний фільм», – відзначено в повідомленні.

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    Відомо, що цьогоріч український фільм обирали 11 членів комітету. Хоча через конфлікт інтересів троє членів комітету не мали права голосувати.

    Фільм «Погані дороги» отримав п'ять голосів і додаткових три бали: за світову прем'єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А і рецензії в міжнародних профільних виданнях.

    Крім того, фільм «Відблиск «набрав два голоси і два додаткових бали, «Носоріг» – один голос і два додаткових бали, «Стоп-Земля» – три голоси і три додаткових бали, «Чому я живий» – нуль балів.

    До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.

    Наталка Ворожбит – відома українська драматургиня, режисерка, сценаристка. Написала сценарії до таких фільмів, як «Кіборги» та «Дике поле», а також виступила шоуранеркою та сценаристкою серіалу «Спіймати Кайдаша».

    У 2020 році дебютувала як режисерка із фільмом «Погані дороги», який отримав нагороду на «Тижні критики» Венеціанського кінофестивалю і три нагороди Національної премії кінокритиків «Кіноколо».

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    Теги: кіно культура Україна фільм Оскар
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    Стало відомо, який фільм представлятиме Україну на «Оскарі»