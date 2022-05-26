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    Думки вголос

    Нафтове ембарго – не єдиний спосіб позбавити росіян грошей

    • Лана Зеркаль

      Радниця міністра енергетики України

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    В Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну - Нафтове ембарго – не єдиний спосіб позбавити росіян грошей
    В Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну
    фото: ЗСУ

    На радість росіян боротьба навколо ембарго збільшує ціни на нафту

    Ми зациклились на гучному слові «ембарго» на російську нафту і застрягли у нескінченній дискусії на тему заборон на російські енергоносії. При цьому забули інші можливості покарати росіян за війну в Європі на українській території.

    Фокус на ембарго, яке ніяк не запровадять, стає навіть шкідливим. Це дало можливість Орбану та Угорщині шантажувати ЄС та постійно підвищувати ставки у цій «дискусії на крові». Засадниче для Орбана – це скористатися ситуацією та отримати від ЄС якомога більше грошей. Йдеться не тільки про кошти на будівництво нового нафтопроводу, але і про розблокування інших фондів. Все, щоб «не зруйнувати європейську єдність».

    На радість росіян європейська боротьба навколо ембарго також збільшує ціни на нафту та пальне – через непевність ситуації ринок нервує.

    Тим часом ембарго – не єдиний спосіб позбавити росіян мільярдних прибутків. Ми чомусь перестали просувати пропозицію України щодо накопичення на окремому escrow-рахунку коштів за продаж російських енергоресурсів. Ідея не знайшла великої підтримки в ЄС і зависла в повітрі. Якщо Україна не просуватиме цю ідею, то в повітрі вона і залишиться.

    А ще ми можемо говорити з Орбаном мовою, яку він розуміє: мовою сили. Це не надто дипломатична тактика, та хіба з хижаками можна по-іншому.

    Угорщина скаржиться на те, що залежить від нафтопроводу «Дружба». Але по-перше, вона вже відмовлялася від російської нафти, коли в 2019 році вона була забруднена хлором, а по-друге, цей нафтопровід проходить українською територією, а в Україні війна і наш інтерес в найскорішому перекритті Росії всіх фінансових джерел, що живлять цю війну. Саме тому, всі важелі важливі, а особливо в ситуації, коли йдеться про тиск на Будапешт.

    Звісно, є й інші опції, які ми вже запропонували в рамках нашого головування в Енергетичному Співтоваристві. Аналітика щодо них вже напрацьована, бо без розрахунків всі «опції» – проста трата часу та можливостей.

    Але подальший розвиток та тактика – це питання, яке має вирішувати вище керівництво.

    Джерело: блог Олени Зеркаль

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна ембарго ринок ціни Україна окупація пальне #stoprussia
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    Нафтове ембарго – не єдиний спосіб позбавити росіян грошей