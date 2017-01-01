Більше половини громадян України не підтримали б нового Майдану
- 25 Листопада, 06:27
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Розсилка
Росіяни-двофамільці зі своїм Антимайданом і Саакашвілі дуже помітно дискредитували ідею вуличного протесту.
Про це в один голос кажуть практично всі провідні соціологи країни.
59,9% громадян України заявили, що не підтримали б проведення нового Майдану. Про готовність особисто брати участь в масових протестах заявили тільки 9,2% учасників опитування. Ще 2,9% зізналися, що готові відстоювати свої інтереси зі зброєю в руках.
Загальнонаціональне соціологічне дослідження було проведено Центром соціальних та маркетингових досліджень «SOCIS», Київським міжнародним інститутом соціології, соціологічною групою «Рейтинг» та Центром Разумкова з 28 жовтня по 14 листопада 2017 року.
При цьому 54% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.
Джерело: zik.ua