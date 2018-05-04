Чи достатньо у нас «Джавелінів»?
- Сьогодні, 06:21
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Що про це кажуть експерти зі США
Як толкові американські експерти коментують надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin).
Ян Бжезінський: Потрібні жорсткіші санкції.
Аріель Коен: Поставки йдуть поки в невеликій кількості й через чотири роки після того, як це було слід зробити. Треба було переправити їх літаками ще навесні 2014 р. Аби Росія не подумала, що США надто повільні і реагують неадекватно, необхідно допомогти Україні технологіями для масового виробництва власної протитанкової зброї.
Джон Гербст: Дехто стверджував, що поставки «Джавелінів» викличуть ескалацію. Ще в грудні було ухвалено це рішення, і нічого цього не відбулося. Якщо Росія продовжуватиме щоденні атаки, необхідно поставити Україні більше «Джавелінів», а також протиповітряне озброєння, і накласти більші санкції. Тоді російська авантюра швидше видихнеться.
Філіп Карбер: Найефективнішою санкцією цієї війни було накладання Заходом на самого себе ембарго на поставки зброї жертві, яке діяло три з половиною роки, до останнього часу. Зараз це змінено, але в Україну прийде «Джавелінів» менше, ніж є в одному американському батальйоні. У разі продовження війни чи ескалації має надійти більше.
Джерело: zik.ua