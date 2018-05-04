Чи достатньо у нас «Джавелінів»?

Що про це кажуть експерти зі США

Як толкові американські експерти коментують надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin). Ян Бжезінський: Потрібні жорсткіші санкції. Аріель Коен: Поставки йдуть поки в невеликій кількості й через чотири роки після того, як це було слід зробити. Треба було переправити їх літаками ще навесні 2014 р.

Що про це кажуть експерти зі США

Як толкові американські експерти коментують надання Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» (Javelin).

Ян Бжезінський: Потрібні жорсткіші санкції.

Аріель Коен: Поставки йдуть поки в невеликій кількості й через чотири роки після того, як це було слід зробити. Треба було переправити їх літаками ще навесні 2014 р. Аби Росія не подумала, що США надто повільні і реагують неадекватно, необхідно допомогти Україні технологіями для масового виробництва власної протитанкової зброї.

Джон Гербст: Дехто стверджував, що поставки «Джавелінів» викличуть ескалацію. Ще в грудні було ухвалено це рішення, і нічого цього не відбулося. Якщо Росія продовжуватиме щоденні атаки, необхідно поставити Україні більше «Джавелінів», а також протиповітряне озброєння, і накласти більші санкції. Тоді російська авантюра швидше видихнеться.

Філіп Карбер: Найефективнішою санкцією цієї війни було накладання Заходом на самого себе ембарго на поставки зброї жертві, яке діяло три з половиною роки, до останнього часу. Зараз це змінено, але в Україну прийде «Джавелінів» менше, ніж є в одному американському батальйоні. У разі продовження війни чи ескалації має надійти більше.

Джерело: zik.ua

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