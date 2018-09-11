Лише тепер до багатьох доходить, що без армії народ беззахисний

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Українські десантники на параді присвяченому до Дня Незалежності України, 24 серпня 2018 року

У часи козаччини той, хто сказав би про непотрібність армії, сприймався б як божевільний. Тому що небезпека була видима, і лише божевільний міг не бачити її чи шляху порятунку від неї

Як пишуть наші літописи, в часи Хмельниччини дівки оголошували жорсткий бойкот і збиткувалися з тих, хто не йшов в армію. Хоча козацька армія була формально добровільна. Але з такими дівками – не зовсім.

А ще п’ять років тому завдяки незнанню історії і невмінню самостійно думати в нас було безліч тих, хто питав: «Навіщо нам армія?»

Лише тепер до багатьох людей доходить, що без армії народ беззахисний, і чужинці могли століттями чинити проти нього безліч злочинів.

Джерело: zik.ua

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