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    Думки вголос

    Лише тепер до багатьох доходить, що без армії народ беззахисний

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    <span>Українські десантники на параді присвяченому до Дня Незалежності України, 24 серпня 2018 року</span> - Лише тепер до багатьох доходить, що без армії народ беззахисний
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Українські десантники на параді присвяченому до Дня Незалежності України, 24 серпня 2018 року

    У часи козаччини той, хто сказав би про непотрібність армії, сприймався б як божевільний. Тому що небезпека була видима, і лише божевільний міг не бачити її чи шляху порятунку від неї

    Як пишуть наші літописи, в часи Хмельниччини дівки оголошували жорсткий бойкот і збиткувалися з тих, хто не йшов в армію. Хоча козацька армія була формально добровільна. Але з такими дівками – не зовсім.

    А ще п’ять років тому завдяки незнанню історії і невмінню самостійно думати в нас було безліч тих, хто питав: «Навіщо нам армія?»

    Лише тепер до багатьох людей доходить, що без армії народ беззахисний, і чужинці могли століттями чинити проти нього безліч злочинів. 

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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