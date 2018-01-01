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    Думки вголос

    Майдан провів лінію між чорним і білим – не можна все знову змішати

    Чотири роки тому українці з Божою поміччю і фанерними щитами перемогли Кремль з усією його зброєю й усіх його попихачів.
    «Любов к Вітчизні де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша од гармат». Це Господь нам дає! Він рукою Своєю виводить нас із єгипетського рабства і зміцнює руки і сили синів і доньок нашого народу, так що аж світ дивується. Майдан провів дуже різку лінію між чорним і білим, і ми, в пам’ять про найкращих людей
    • Олександр Палій

      Політолог

    • Сьогодні, 06:56
    • Розсилка

    Чотири роки тому українці з Божою поміччю і фанерними щитами перемогли Кремль з усією його зброєю й усіх його попихачів.

    «Любов к Вітчизні де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша од гармат».

    Це Господь нам дає!

    Він рукою Своєю виводить нас із єгипетського рабства і зміцнює руки і сили синів і доньок нашого народу, так що аж світ дивується.

    Майдан провів дуже різку лінію між чорним і білим, і ми, в пам’ять про найкращих людей країни, хто поліг, не маємо права знову все змішати докупи у сірий бруд.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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