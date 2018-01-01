Майдан провів лінію між чорним і білим – не можна все знову змішати
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Розсилка
Чотири роки тому українці з Божою поміччю і фанерними щитами перемогли Кремль з усією його зброєю й усіх його попихачів.
«Любов к Вітчизні де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша од гармат».
Це Господь нам дає!
Він рукою Своєю виводить нас із єгипетського рабства і зміцнює руки і сили синів і доньок нашого народу, так що аж світ дивується.
Майдан провів дуже різку лінію між чорним і білим, і ми, в пам’ять про найкращих людей країни, хто поліг, не маємо права знову все змішати докупи у сірий бруд.
Джерело: zik.ua
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