Нові санкції США проти РФ. Три цікавинки
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Новий пакет американських санкцій проти Росії уже в Конгресі
Цікавинок три:
- По-перше, ініціаторами законопроекту є впливові американські сенатори з обох партій, включно з Джоном Маккейном. Минулоріч такий двопартійний підхід був дуже успішний, він призвів до того, що адміністрація просто не могла не підписати попереднього пакету санкцій, навіть якби хотіла.
- По-друге, офіційна мотивація ухвалення цього пакету – це те, що попередні пакети санкцій не змогли стримати Росію від втручання в американські вибори та агресії, тому, мовляв, «треба додати, і побільше, побільше».
- По-третє, санкції стосуватимуться суверенного боргу Росії, нафтогазових та уранових проектів Росії.
Джерело: zik.ua
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