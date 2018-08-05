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    Думки вголос

    Нові санкції США проти РФ. Три цікавинки

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Нові санкції США проти РФ. Три цікавинки

    Новий пакет американських санкцій проти Росії уже в Конгресі

    Цікавинок три:

    • По-перше, ініціаторами законопроекту є впливові американські сенатори з обох партій, включно з Джоном Маккейном. Минулоріч такий двопартійний підхід був дуже успішний, він призвів до того, що адміністрація просто не могла не підписати попереднього пакету санкцій, навіть якби хотіла.
    • По-друге, офіційна мотивація ухвалення цього пакету – це те, що попередні пакети санкцій не змогли стримати Росію від втручання в американські вибори та агресії, тому, мовляв, «треба додати, і побільше, побільше».
    • По-третє, санкції стосуватимуться суверенного боргу Росії, нафтогазових та уранових проектів Росії.

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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