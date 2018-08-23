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    Думки вголос

    Порошенку з армією вдалося створити диво та зупинити російську орду на Донбасі

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Порошенку з армією вдалося створити диво та зупинити російську орду на Донбасі

    Чудеса з перемогою Рембо над всією Радянською армією бувають лише в телевізорі

    Порошенко попросив вибачення за те, що за кілька днів не закінчив війну. Він розуміє, що людям біля телевізора так хочеться дива - пш-пш, вжжжж, бах-бах і все. Порошенко чесно зізнався, що не телепат, і що у квітні не знав, що буде в голові у Путіна в серпні. Треба сказати, що США з їхнім астрономічним бюджетом і можливостями - теж не чарівники. США в Афганістані вже 17 років, а напівдикі таліби все ще контролюють півкраїни.

    Хоча ні, Порох з Армією таки зробили диво. Їм вдалося зупинити Орду і обмежити апендикс Орділи лише 2% території країни, на які московити навезли більше залізяччя, ніж в арміях Німеччини і Британії разом. А решта країни живе абсолютно мирним життям, настільки безтурботним, що багато хто лінується уявити, що могло б бути, якби. 

    Або просто подивитися відео з Сирії в ютубі. Вибачте, зрадофіли, що вам у дитинстві не пояснили, що чудеса з перемогою Рембо над всією Радянською армією бувають лише в телевізорі. Тим більше, коли Рембо 4 роки тому були в шльопках і без броніків.

    Джерело: блог Олександра Палія

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