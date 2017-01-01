Ріст зарплат на 37%. Можна дискутувати про цифри, але не про напрям змін

За офіційними даними Держстату, цьогоріч середні номінальні пенсії зросли на 41%, середні зарплати на 37%, при запланованій річній інфляції 13,4% (реально буде трохи більше).

Це призвело до зниження рівня бідності, розрахованого за методикою Міжнародної організації праці, з 54,5% до 39,4%, у тому числі серед людей, які працюють, – з 44% до 26,9%. При скороченні в 3,5 раза кількості громадян, що отримують мінімальну зарплату. Можна дискутувати щодо точності цифр Держстату, оцінки тіньових зарплат, тіньового ринку

За офіційними даними Держстату, цьогоріч середні номінальні пенсії зросли на 41%, середні зарплати на 37%, при запланованій річній інфляції 13,4% (реально буде трохи більше).

Це призвело до зниження рівня бідності, розрахованого за методикою Міжнародної організації праці, з 54,5% до 39,4%, у тому числі серед людей, які працюють, – з 44% до 26,9%. При скороченні в 3,5 раза кількості громадян, що отримують мінімальну зарплату.

Можна дискутувати щодо точності цифр Держстату, оцінки тіньових зарплат, тіньового ринку праці, але не щодо напрямку змін.

Безсумнівно, що все це відбувається під час війни, в умовах ампутації 20% промисловості країни й обмеження доступу на ринки по половині довжини державного кордону.

Джерело: zik.ua

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