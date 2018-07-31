  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Палій

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    У московитів істерика через томос для української церкви

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    У московитів істерика через томос для української церкви

    У московитів реальна істерика – вважають, що правильна церква лише та, яка схвалена КГБ

    Істерика дійшла до того, що Путін через місяць попреться до Туреччини, впливати на Константинопольський патріархат через Стамбул і поступки Туреччині по Сирії.

    Але, з Божою поміччю, Україна переможе. Та й, зрештою, Константинополь УЖЕ визнав – влада Московського патріархату в Україні неканонічна, а спадкоємцем держави князя Володимира і древньої Київської митрополії є Україна і Українська церква. 

     Читайте також: Автокефалія: чого очікувати після її отримання (дослідження)

    Джерело: zik.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    церква Путін РПЦ УПЦ МП УПЦ КП Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ