У московитів істерика через томос для української церкви

У московитів реальна істерика – вважають, що правильна церква лише та, яка схвалена КГБ

Істерика дійшла до того, що Путін через місяць попреться до Туреччини, впливати на Константинопольський патріархат через Стамбул і поступки Туреччині по Сирії.

Але, з Божою поміччю, Україна переможе. Та й, зрештою, Константинополь УЖЕ визнав – влада Московського патріархату в Україні неканонічна, а спадкоємцем держави князя Володимира і древньої Київської митрополії є Україна і Українська церква.

Джерело: zik.ua

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