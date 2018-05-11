Як змайстрували забуту «георгіївську» стрічку
- Сьогодні, 06:45
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Розсилка
Все таки українці – незмінні законодавці світових трендів! У 2005 у Росії додали до нашої помаранчевої стрічки трішки чорного і наново змайстрували давно забуту «георгіївську».
Через рік після Революції Гідності у Кремлі вигадали акцію «бессмертний полк», аби нівелювати українську Небесну Сотню.
Так, і чому Третій Рим, а не перша Рязань? Що це за «нізкопоклонство перед Западом»?
До речі, ще одна цікава деталь. В українських тюрмах перебуває майже втричі менше людей на 100 000 населення, ніж в Росії (167 проти 413). При цьому рівень злочинності на 100 000 населення в Україні за офіційними даними більш ніж удвічі нижчий, ніж у Росії. До того ж офіційна російська кримінальна статистика вважається зниженою в кілька разів – не так давно директор Інституту, що спеціалізувався на кримінальній статистиці при генпрокуратурі Росії звільнився зі словами «Надоело врать!»