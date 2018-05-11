Як змайстрували забуту «георгіївську» стрічку

Фото: Главком Масові заходи у центрі Києва, 9 травня 2018 року

Все таки українці – незмінні законодавці світових трендів! У 2005 у Росії додали до нашої помаранчевої стрічки трішки чорного і наново змайстрували давно забуту «георгіївську».

Через рік після Революції Гідності у Кремлі вигадали акцію «бессмертний полк», аби нівелювати українську Небесну Сотню.

Так, і чому Третій Рим, а не перша Рязань? Що це за «нізкопоклонство перед Западом»?

До речі, ще одна цікава деталь. В українських тюрмах перебуває майже втричі менше людей на 100 000 населення, ніж в Росії (167 проти 413). При цьому рівень злочинності на 100 000 населення в Україні за офіційними даними більш ніж удвічі нижчий, ніж у Росії. До того ж офіційна російська кримінальна статистика вважається зниженою в кілька разів – не так давно директор Інституту, що спеціалізувався на кримінальній статистиці при генпрокуратурі Росії звільнився зі словами «Надоело врать!»

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