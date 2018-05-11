  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Палій
    Думки вголос

    Як змайстрували забуту «георгіївську» стрічку

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Сьогодні, 06:45
    • Розсилка
    Масові заходи у центрі Києва, 9 травня 2018 року
    Фото: Главком
    Масові заходи у центрі Києва, 9 травня 2018 року

    Все таки українці – незмінні законодавці світових трендів! У 2005 у Росії додали до нашої помаранчевої стрічки трішки чорного і наново змайстрували давно забуту «георгіївську».

    Через рік після Революції Гідності у Кремлі вигадали акцію «бессмертний полк», аби нівелювати українську Небесну Сотню.

    Так, і чому Третій Рим, а не перша Рязань? Що це за «нізкопоклонство перед Западом»?

    До речі, ще одна цікава деталь. В українських тюрмах перебуває майже втричі менше людей на 100 000 населення, ніж в Росії (167 проти 413). При цьому рівень злочинності на 100 000 населення в Україні за офіційними даними більш ніж удвічі нижчий, ніж у Росії. До того ж офіційна російська кримінальна статистика вважається зниженою в кілька разів – не так давно директор Інституту, що спеціалізувався на кримінальній статистиці при генпрокуратурі Росії звільнився зі словами «Надоело врать!» 

    Читайте також: Як Києвом «Безсмертний полк» водили. Фоторепортаж
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    пропаганда Друга світова війна статистика українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Наталя Малиновська
    Наталя Малиновська

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ