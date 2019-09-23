На що варто подивитися в Таллінні

У багатьох естонців, як і в інших європейців, немає на обличчі відбитку тривоги і турботи. Наразі на наших, українських обличчях, написано все про наше життя

Таллінн. Мешканці міста і туристи.

Перед тим як вирушити до Таллінна (подорож виявилась досить спонтанною), я запитав у відомого українського фіно-угориста Ростислава Мартинюка: «На що дивитися в Таллінні?». Патріарх відповів майже хрестоматійно: «На естонців».

Так, дивіться, слухайте та спілкуйтесь із естонцями в Таллінні. Часто українські туристи, особливо через мовний бар'єр, спілкуються із росіянами, а відтак везуть додому російські враження про «російський Таллінн».

Естонці. Мені щастить спілкуватися з дуже привітними, ввічливими, а головне - щасливими людьми. Часто на вулиці до тебе просто посміхаються перехожі. Самі подумайте - у Херсоні до вас усміхатиметься дідусь-перехожий... от і я не уявляю.

Далебі, кожен естонець володіє англійською. Бодай на примітивному рівні. Ще не зустрів жодної людини, яка б не змогла мені відповісти. Молодь вправляється англійською на дуже високому рівні. Ті, хто знає російську - мають сильний акцент.

Естонці сучасні, гарно вбранні, я б сказав, що вони модні.

Кілька разів я зустрічав на вулиці естонських вояків і починав з ними розмови. Знайомство відкривав словами «Я з України». Одразу відчував чуйне та дружне ставлення, бажання обговорити географічні теми, наприклад, «Як облаштувати Росію?». Кілька вояків навіть погодились на спільне фото, правда, зняли нашивки із іменами.

Естонці все вам пояснять, розкажуть і допоможуть. Відкриті люди.

Марі, ерзя та удмурти. В одному із вчорашніх відео я розповідаю про зустріч із діаспорами народів Ідель-Уралу в Таллінні. Тут, в Естонії, мешкає до півтисячі ерзян і кілька десятків мокшан. Ерзяни мають цілих два товариства, які, проте, як пояснив один обізнаний естонець, переважно співають і танцюють. За цим пильно стежить посольство РФ, яке заохочує саме співочий формат діяльності ерзянських товариств.

Марі та удмурти - це також нечисельні діаспори: по кілька сотень кожна. В Таллінні мешкає 60 удмуртів. Удмурти Таллінна, зрештою як і удмурти на своїй батьківщині, відрізняються від ерзі чи мокші розвитком своєї літератури. Один з лідерів громади удмуртів - Надіі Муш (прізвище з удмуртської перекладається як «бджола»). Надіі - письменниця і перекладачка. Вона ж шукає кошти для видавничої справи, для перекладу удмуртських авторів на естонську.

Татари. Загалом в Естонії - майже 2000. Тобто, це досить чисельна громада. Наприклад поляків - щось близько 1700 осіб. Громада татар умовно ділиться на старих і нових. Старі - ті, які опинились в Естонії ще з імперських часів. Нові - за совєтів. Про якусь політичну діяльність тут навіть не йдеться. Однак, на відміну від башкир або чувашів (які також мають свої діаспори в Естонії) - намагаються ретельніше ставитись до збереження своєї ідентичності. За Першої республіки навіть мали татарську школу. Я познайомився з татарами, які говорили між собою естонською. Вирішив їх підколоти - запитав татарською про життя в Естонії... відповіли татарською. Так, з акцентом, але знають! З'ясувалось, що це татари у 2-3 поколінні. Що дивно - вони інтегрувались саме в естонське суспільство. З новоприбулими все інакше.

Росіяни. Щось важко мені сказати, що вони тут становлять меншину. Так, на всіх брудних і рутинних роботах саме російськомовні... однак вони всюди! Російська мова, по факту, виконує функцію другої мови спілкування: вона в написах, у рекламі, в оголошеннях.

Росіян добре видно: і за одягом, і за поведінкою. Перше враження від Таллінна: сідаю в трамвай, а там троє алкашів п'ють горілку і голосно розповідають про значення російської мови, її культури, про неосяжні простори російської цивілізації.

Чим ще вирізняються естонці? У багатьох естонців, як і в інших європейців, немає на обличчі відбитку тривоги і турботи. Наразі на наших, українських обличчях, написано все про наше життя.

Знову захопився. Пішов до Музею окупації та свободи. Про враження розповім потім.

Джерело: блог Павла Подобєда

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»