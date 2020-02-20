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    Думки вголос

    Вороги Російської Федерації - це вороги Зеленського?

    • Павло Подобєд

      Історик

    • Розсилка
    Вороги Російської Федерації - це вороги Зеленського?

    Зеленський і його слуги вірять, що жертвопринесення вгамують Путіна, а українці ковтнуть власної крові і утруться

    З кожним днем ми одержуємо дедалі більше підтверджень того, що Зеленський і Ко перезавантажують відносини із Російською Федерацією.

    З'являються нові й нові жертвопринесення на вівтар Кремля.

    Наприклад, очільниця ДБР Ірина Венедіктова вважає, що потрібно розпочати кримінальне переслідування учасників Майдану. Вона прямо заявляє, що судити беркутів і не судити учасників Революції Гідності - це несправедливо.

    Отже, українцям пропонують просту схему:

    • Організаторам масових вбивств - заочне судочинство.
    • Виконавцями - зміна запобіжного заходу та квитки до Москви.
    • Простим громадянам - кримінальне переслідування і тюрми.

    Зеленський і його слуги вірять, що такі жертвопринесення вгамують Путіна, а головне - що самі українці ковтнуть власної крові і утруться. Побачимо...

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    Джерело: блог Павла Подобєда

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Революція Гідності Небесна сотня (Євромайдан) Беркут Володимир Зеленський Ірина Венедіктова
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