Вороги Російської Федерації - це вороги Зеленського?

Зеленський і його слуги вірять, що жертвопринесення вгамують Путіна, а українці ковтнуть власної крові і утруться

З кожним днем ми одержуємо дедалі більше підтверджень того, що Зеленський і Ко перезавантажують відносини із Російською Федерацією.

З'являються нові й нові жертвопринесення на вівтар Кремля.

Наприклад, очільниця ДБР Ірина Венедіктова вважає, що потрібно розпочати кримінальне переслідування учасників Майдану. Вона прямо заявляє, що судити беркутів і не судити учасників Революції Гідності - це несправедливо.

Отже, українцям пропонують просту схему:

Джерело: блог Павла Подобєда

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