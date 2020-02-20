Вороги Російської Федерації - це вороги Зеленського?
Зеленський і його слуги вірять, що жертвопринесення вгамують Путіна, а українці ковтнуть власної крові і утруться
З кожним днем ми одержуємо дедалі більше підтверджень того, що Зеленський і Ко перезавантажують відносини із Російською Федерацією.
З'являються нові й нові жертвопринесення на вівтар Кремля.
Наприклад, очільниця ДБР Ірина Венедіктова вважає, що потрібно розпочати кримінальне переслідування учасників Майдану. Вона прямо заявляє, що судити беркутів і не судити учасників Революції Гідності - це несправедливо.
Отже, українцям пропонують просту схему:
- Організаторам масових вбивств - заочне судочинство.
- Виконавцями - зміна запобіжного заходу та квитки до Москви.
- Простим громадянам - кримінальне переслідування і тюрми.
Зеленський і його слуги вірять, що такі жертвопринесення вгамують Путіна, а головне - що самі українці ковтнуть власної крові і утруться. Побачимо...
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Джерело: блог Павла Подобєда