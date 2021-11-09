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    На Закарпатті працівники вокзалу «штампували» підроблені Covid-довідки

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    Гарантований негативний тест на коронавірус коштував 350 грн - На Закарпатті працівники вокзалу «штампували» підроблені Covid-довідки
    Гарантований негативний тест на коронавірус коштував 350 грн
    Фото Нацполіції

    «Бізнесмени» в Мукачево продавали фейкові документи пасажирам

    У Мукачево (Закарпатська область) працівники вокзалу налагодили схему продажу підроблених експрес-тестів із негативним результатом на Covid-19. Фейкові довідки вони збували клієнтам автостанції. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

    «Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу», – йдеться в повідомленні.

    «Покупці» не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ за 350 гривень.
    Правоохоронцям вдалося викрити правопорушників під час продажу чергового підробленого документа.

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    Фото Нацполіції
    Фото Нацполіції
    Фото Нацполіції

    З місця події поліцейські вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти.

    Справу правоохоронці кваліфікували за ч.3 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут).

    Окрім цього наразі встановлюють осіб, які встигли придбати та скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність.

    Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, Верховна Рада посилила відповідальність за використання підроблених сертифікатів. Більшою мірою покарання стосуватиметься тих, хто «липові» довідки виготовляє та продає, але й ті, хто їх купує, відповідатимуть також.

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    Теги: Закарпаття документи коронавірус
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    На Закарпатті працівники вокзалу «штампували» підроблені Covid-довідки