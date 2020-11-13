Рада сьогодні збереться на онлайн-нараду

Депутати прийматимуть рішення щодо роботи парламенту на наступний тиждень

Голови фракцій та керівництво Верховної Ради сьогодні, 13 листопада, зберуться на онлайн-нараду, щоб прийняти колективне рішення щодо роботи парламенту. Про це розповіла заступник глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Будь-які зміни щодо плану роботи Верховної Ради все одно мають голосуватися у залі, тому навіть якщо треба буде прийняти рішення щодо скорочення роботи або зміни у календарному плані, то Верховна Рада має для цього зібратися і проголосувати, тому в будь-якому випадку пленарне засідання буде», – зазначила парламентар.

За словами Кравчук, на Погоджувальній раді також додатково повідомлять, яка ситуація у фракціях.

«За правилами, враховуючи, що Стефанчук теж отримав позитивний результат, то є пані Кондратюк. І зараз такий є план, щоб вона головувала на пленарному тижні... Тим часом у нас 18 хворих, а також люди на самоізоляції. Якщо все буде в силі, то звичайно наша фракція візьме участь у засіданнях», – додала нардеп.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції «Слуга народу» Галина Янченко заявила, що наступний пленарний тиждень Верховної Ради може зірватися через Covid-19 у керівництва парламенту і ряду народних депутатів.

Як повідомлялося, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

Нагадаємо, 12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.



