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    Думки вголос

    Один народ. 41% населення України погоджується з Путіним?

    • Павло Ковтонюк

      Ексзаступник міністра охорони здоров'я України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Один народ. 41% населення України погоджується з Путіним?

    Що таке (один) народ?

    Мене вразило, як багато людей цьому щиро здивувалися. Що ж, може це допоможе трохи тверезіше подивитися навколо.

    Що таке (один) народ? Англійська вікіпедія каже: спільнота людей, сформована на основі спільної мови, історії, етнічності, спільної культури та, у багатьох випадках, спільної території.

    Ну ось дивіться.

    Мова. А якою мовою говорите ви? Може російською? Третина українців вважає російську рідною. А майже половина спілкується або російською або двома мовами.

    Історія. «Єдину історію» написану в 19 столітті в Російській імперії, переписану у 20 столітті в СССР, викладали мені у школі. Як і більшості тих, хто відповідав на опитування. Не важливо, що на совєцько-російський наратив накидали зверху типу патріотичних гілок. Це все одно він.

    Щоб знати нашу версію нашої історії її треба вчити наново. Для цього треба зусилля. Їх 41% населення робити не буде.

    Етнічність. Тут уже не попреш проти науки. Ми є два східнослов'янські народи, етнічно близькі.

    Спільна культура. Ви ж розумієте, що це не про Пушкіна і Толстого, так? Це про Меладзе, серіали про ментов і сватов та Верку Сердючку. А, вибачте, я ж пишу до інтелектуального класу. Тоді ДДТ, Pornofilmy, Дудя і Парфьонова. Урганта і Слєпакова. Коліться, що ви ще дивитесь і слухаєте?

    А скільки людей може пожартувати без цитат з совєцього кіно або КВНа? А жарти на третьє сентября – це про кого?

    Ну от я і думаю. Приїде сюди східний слов'янин із Бєлгорода, який говорить російською, знає вашу історію так само як і ви, слухає, дивиться і читає те саме що і ви. От ідіть і докажіть йому що ви не один народ.

    А, забув. Спільна територія. Це теж обов'язково буде. Воно завжди іде за отими першими чотирма пунктами.

    Джерело: блог Павла Ковтонюка

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    Теги: історія мова культура населення
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    Один народ. 41% населення України погоджується з Путіним?