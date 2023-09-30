Банкова запросила до України кандидатів у президенти США
Офіс президента на постійній основі тримає контакт із обома партіями американського Конгресу
Українська влада пропонує кандидатам у президенти США відвідати нашу країну, щоб сформувати власну позицію про неї. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на пресконференції.
«Ми постійно тримаємо контакт з обома партіями Конгресу. І цей контакт триває протягом усього часу. Понад те, ми запросили всіх кандидатів (у президенти США, – «Главком») в Україну, щоб їхня позиція щодо України була сформована після того, як вони все на власні очі побачать, – наголосив посадовець.
Єрмак нагадав, що в Україну вже приїжджали ексгубернатор американського штату Нью-Джерсі Кріс Крісті та колишній віцепрезидент США Майк Пенс, які братимуть участь у виборах президента США.
На думку посадовця, підтримка України є абсолютним пріоритетом США, оскільки американці – на боці українців, а суспільство формує позицію того чи іншого політика.
Нагадаємо, що кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший публічно заявив, що у разі свого обрання завершить війну в Україні за 100 днів.
Раніше повідомлялося, що можливий шатдаун (припинення роботи уряду) у Сполучених Штатах вплине на допомогу Україні, навіть попри наявність залишкових коштів в уряду.
До слова, Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.
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