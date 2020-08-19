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    Оперативні дані: у Вінницькій області виявлено 51 новий випадок зараження Covid-19

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    Оперативні дані: у Вінницькій області виявлено 51 новий випадок зараження Covid-19

    На сьогоднішній день на Вінниччині хворіє 739 осіб

    За минулу добу у Вінницькій області коронавірус вперше виявлено у – 51 особи:

    • м. Вінниця – 18;
    • Могилів-Подільський район – 11;
    • Хмільницький район – 8;
    • Вінницький район – 3;
    • Жмеринський район – 3;
    • Бершадський район – 1;
    • Козятинський район – 1;
    • Тростянецький район – 1;
    • Літинський район – 1;
    • Немирівський район – 1;
    • Тульчинський район – 1;
    • Томашпільський район – 1;
    • Чечельницький район – 1. 

    Одужали 2513 осіб, у т.ч. 224 дитини.

    На сьогодні хворіє 739 осіб, у т.ч. 47 дітей.

    На стаціонарі – 151 особа, у т.ч. 148 дорослих і 3 дітей.

    Перебувають в лікарнях з підозрою – 218 осіб, у т.ч. 201 дорослий і 17 дітей.

    Всього зареєстровано 71 летальний випадок.

    За останню добу зареєстровано летальних випадок:

    • Жінка, 81 рік, жителька Тростянецького району, поступила в Тростянецьку ЦРЛ 18.08.2020 року у вкрай важкому стані. Мала супутню патологію, серцеву і легеневу недостатність, психіатричні розлади.

    Впродовж минулої доби досліджено 520 зразків.

    Всього Обласний лабораторний центр методом ПЛР дослідив 57521 зразок.

    У 3323 випадках був виявлений коронавірус.

    Щодо захворюваності серед медиків:

    • одужало – 425 медичних працівників;
    • хворіє – 98.

    За останню добу захворіли 5 медичних працівників.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Станом на ранок 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області. 

    здоров'я медицина Вінниця коронавірус
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