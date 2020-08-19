Оперативні дані: у Вінницькій області виявлено 51 новий випадок зараження Covid-19



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На сьогоднішній день на Вінниччині хворіє 739 осіб

За минулу добу у Вінницькій області коронавірус вперше виявлено у – 51 особи:

м. Вінниця – 18 ;

Могилів-Подільський район – 11;

Хмільницький район – 8;

Вінницький район – 3 ;

Жмеринський район – 3;

Бершадський район – 1;

Козятинський район – 1;

Тростянецький район – 1;

Літинський район – 1;

Немирівський район – 1;

Тульчинський район – 1 ;

Томашпільський район – 1;

Чечельницький район – 1.

Одужали 2513 осіб, у т.ч. 224 дитини.

На сьогодні хворіє 739 осіб, у т.ч. 47 дітей.

На стаціонарі – 151 особа, у т.ч. 148 дорослих і 3 дітей.

Перебувають в лікарнях з підозрою – 218 осіб, у т.ч. 201 дорослий і 17 дітей.

Всього зареєстровано 71 летальний випадок.

За останню добу зареєстровано 1 летальних випадок:

Жінка, 81 рік, жителька Тростянецького району, поступила в Тростянецьку ЦРЛ 18.08.2020 року у вкрай важкому стані. Мала супутню патологію, серцеву і легеневу недостатність, психіатричні розлади.

Впродовж минулої доби досліджено 520 зразків.

Всього Обласний лабораторний центр методом ПЛР дослідив 57521 зразок.

У 3323 випадках був виявлений коронавірус.

Щодо захворюваності серед медиків:

одужало – 425 медичних працівників;

хворіє – 98 .

За останню добу захворіли 5 медичних працівників.

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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Станом на ранок 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.

Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.