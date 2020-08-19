Оперативні дані: у Вінницькій області виявлено 51 новий випадок зараження Covid-19
На сьогоднішній день на Вінниччині хворіє 739 осіб
За минулу добу у Вінницькій області коронавірус вперше виявлено у – 51 особи:
- м. Вінниця – 18;
- Могилів-Подільський район – 11;
- Хмільницький район – 8;
- Вінницький район – 3;
- Жмеринський район – 3;
- Бершадський район – 1;
- Козятинський район – 1;
- Тростянецький район – 1;
- Літинський район – 1;
- Немирівський район – 1;
- Тульчинський район – 1;
- Томашпільський район – 1;
- Чечельницький район – 1.
Одужали 2513 осіб, у т.ч. 224 дитини.
На сьогодні хворіє 739 осіб, у т.ч. 47 дітей.
На стаціонарі – 151 особа, у т.ч. 148 дорослих і 3 дітей.
Перебувають в лікарнях з підозрою – 218 осіб, у т.ч. 201 дорослий і 17 дітей.
Всього зареєстровано 71 летальний випадок.
За останню добу зареєстровано 1 летальних випадок:
- Жінка, 81 рік, жителька Тростянецького району, поступила в Тростянецьку ЦРЛ 18.08.2020 року у вкрай важкому стані. Мала супутню патологію, серцеву і легеневу недостатність, психіатричні розлади.
Впродовж минулої доби досліджено 520 зразків.
Всього Обласний лабораторний центр методом ПЛР дослідив 57521 зразок.
У 3323 випадках був виявлений коронавірус.
Щодо захворюваності серед медиків:
- одужало – 425 медичних працівників;
- хворіє – 98.
За останню добу захворіли 5 медичних працівників.
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Всього96403
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Одужали49737
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Хворіють44522
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Померли2144
Станом на ранок 19 серпня в Україні було зафіксовано новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження, захворіли 1 967 осіб.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом минулої доби зафіксували у Харківській області – 247. Також найбільші показники приросту нових хворих за попередню добу демонструють місто Київ (215 випадків), Львівська (188 випадків), Івано-Франківська (163 випадки), Чернівецька (154 випадки) та Одеська (123 випадки) області.