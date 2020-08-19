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    Оперативні дані захворюваності на Сovid-19 на Одещині

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    Оперативні дані захворюваності на Сovid-19 на Одещині

    Інформація щодо захворюваності на коронавірус в Одеській області

    За минулу добу на території Одеської області за даними лабораторного центру підтверджено методом ПЛР 122 особи (діти – 8 , медпрацівники –7).

    Лабораторно підтверджених випадків всього – 5280 (3024 жінки, 2256 чоловіки), у тому числі:

    • діти – 465 (м. Одеса – 125, м. Б. - Дністровський – 17, м. Ізмаїл – 19, м.Чорноморськ – 8, м. Теплодар – 2, м. Южний – 1, Ананьївський – 9, Арцизький – 8, Балтський – 6, Березівський – 13, Б.Дністровський р-н.– 6, Біляївський – 41, Болградський – 47, В.Михайлівський – 6, Іванівський – 6, Ізмаїльський – 11, Кілійський – 14, Кодимський – 1, Лиманський – 14, Подільськ – 39, Окнянський – 1, Миколаївський – 2, Овідіопольський – 26, Ренійський – 1, Роздільнянський – 3, Савранський – 1, Саратський – 31, Тарутинський – 5, Татарбунарський – 1).
    • медичні працівники – 519: (м. Одеса –154, м. Б.-Дністровський – 19, м. Ізмаїл – 14, Чорноморськ – 3, м. Теплодар – 1, Ананьївський – 18, Арцизький – 15, Балтський – 23, Березівський – 6, Б.Дністровський р-н – 10, Біляївський р-н –19, Болградський – 45, В.Михайлівський – 2, Іванівський – 6, Ізмаїльський – 6, Кілійський – 26, Кодимський – 3, Лиманський – 11, Подільськ – 96, Окнянський – 2, Любашівський – 1, Овідіопольський – 18, Роздільнянський – 4, Савранський – 3, Саратський – 10, Тарутинський – 1, Татарбунарський – 1, Ширяївський – 2).

    Летальних – 82.

    Одужали – 2066 особи.

    Ареал розповсюдження лабораторно підтверджених хворих на адміністративних територіях:

    • м. Одеса – 2031 (діти – 125, медпрацівники – 154);
    • м. Б.-Дністровський – 141 (діти – 17, медпрацівники 19,)
    • м. Ізмаїл – 176 (діти – 19, медпрацівники – 14,);
    • м. Чорноморськ – 84 (діти – 8, медпрацівники – 3,);
    • м. Теплодар – 19 (діти— 2, медпрацівники – 1)
    • м.Южний – 31 (діти – 1)
    • Ананьївський – 112 (діти – 9, медпрацівники – 18,
    • Арцизький – 87 (діти – 8, медпрацівники – 15)
    • Балтський –168 (діти – 6, медпрацівники – 23,)
    • Березівський 66 (13-діти, медпрацівники – 6)
    • Б.-Дністровський – 105 (діти – 7, медпрацівники –10)
    • Біляївський – 280 (дітей – 41, медпрацівники –19)
    • Болградський – 471 (47 — діти, 45 – медпрацівники)
    • В. Михайлівський – 29 (6 — дітей, медпрацівники – 2)
    • Іванівський – 61 (діти – 6, медпрацівники — 6)
    • Ізмаїльський – 88 (діти — 11, медпрацівники — 6 ) ;
    • Кілійський – 74 (діти – 14, медпрацівники – 26)
    • Кодимський – 31 (діти — 1, медпрацівники – 3,)
    • Лиманський – 133 (14 – діти, 11 – медпрацівники)
    • Подільський – 485 (39 – діти, медпрацівники –96,);
    • Окнянський – 13 (1 - діти, 2- медпрацівники)
    • Любашівський – 7 (1 — медпрацівники)
    • Миколаївський – 37 (2 – діти,)
    • Овідіопольський – 236 (діти – 26, медпрацівники – 18)
    • Ренійський – 20 (1 — діти)
    • Роздільнянський - 41 (4 – медпрацівники, 3 - діти)
    • Савранський – 16 (1 – діти, 3 - медпрацівники)
    • Саратський – 179(31 — діти ,медпрацівники – 10,)
    • Тарутинський – 25 (5 — діти, 1 – медпрацівники)
    • Татарбунарський – 25 (діти – 1, 1 – медпрацівники)
    • Захарівський – 1
    • Ширяївський – 8 (медпрацівники – 2).

    Кількість ІФА – 28699, за останню добу 1029 лабораторії, що проводять дослідження на Сovid-19-19 методом ПЛР;

    Проведено всього 77062 досліджень на Сovid-19 методом ПЛР (за добу 1507), у тому числі:

    • ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» – 46332 (за добу – 602);
    • ДУ «Українськийнауково-дослідний протичумний інститут ім. І.І.Мечнікова МОЗ України» – 15700 (за добу 377);
    • Приватні лабораторії –всього проведено досліджень –15030 (за добу – 528).
    Одеса Ізмаїл Одещина коронавірус
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