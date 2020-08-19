Оперативні дані захворюваності на Сovid-19 на Одещині



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Інформація щодо захворюваності на коронавірус в Одеській області

За минулу добу на території Одеської області за даними лабораторного центру підтверджено методом ПЛР 122 особи (діти – 8 , медпрацівники –7).

Лабораторно підтверджених випадків всього – 5280 (3024 жінки, 2256 чоловіки), у тому числі:

діти – 465 (м. Одеса – 125, м. Б. - Дністровський – 17, м. Ізмаїл – 19, м.Чорноморськ – 8, м. Теплодар – 2, м. Южний – 1, Ананьївський – 9, Арцизький – 8, Балтський – 6, Березівський – 13, Б.Дністровський р-н.– 6, Біляївський – 41, Болградський – 47, В.Михайлівський – 6, Іванівський – 6, Ізмаїльський – 11, Кілійський – 14, Кодимський – 1, Лиманський – 14, Подільськ – 39, Окнянський – 1, Миколаївський – 2, Овідіопольський – 26, Ренійський – 1, Роздільнянський – 3, Савранський – 1, Саратський – 31, Тарутинський – 5, Татарбунарський – 1).

медичні працівники – 519: (м. Одеса –154, м. Б. -Дністровський – 19, м. Ізмаїл – 14, Чорноморськ – 3, м. Теплодар – 1, Ананьївський – 18, Арцизький – 15, Балтський – 23, Березівський – 6, Б.Дністровський р-н – 10, Біляївський р-н –19, Болградський – 45, В.Михайлівський – 2, Іванівський – 6, Ізмаїльський – 6, Кілійський – 26, Кодимський – 3, Лиманський – 11, Подільськ – 96, Окнянський – 2, Любашівський – 1, Овідіопольський – 18, Роздільнянський – 4, Савранський – 3, Саратський – 10, Тарутинський – 1, Татарбунарський – 1, Ширяївський – 2).

Летальних – 82.

Одужали – 2066 особи.

Ареал розповсюдження лабораторно підтверджених хворих на адміністративних територіях:

м. Одеса – 2031 (діти – 125, медпрацівники – 154);

м. Б. -Дністровський – 141 (діти – 17, медпрацівники 19,)

– 141 (діти – 17, медпрацівники 19,) м. Ізмаїл – 176 (діти – 19, медпрацівники – 14,);

м. Чорноморськ – 84 (діти – 8, медпрацівники – 3,);

м. Теплодар – 19 (діти— 2, медпрацівники – 1)

м. Южний – 31 (діти – 1)

– 31 (діти – 1) Ананьївський – 112 (діти – 9, медпрацівники – 18,

Арцизький – 87 (діти – 8, медпрацівники – 15)

Балтський –168 (діти – 6, медпрацівники – 23,)

Березівський 66 (13-діти, медпрацівники – 6)

Б.-Дністровський – 105 (діти – 7, медпрацівники –10)

Біляївський – 280 (дітей – 41, медпрацівники –19)

Болградський – 471 (47 — діти, 45 – медпрацівники)

В. Михайлівський – 29 (6 — дітей, медпрацівники – 2)

Іванівський – 61 (діти – 6, медпрацівники — 6)

Ізмаїльський – 88 (діти — 11, медпрацівники — 6 ) ;

Кілійський – 74 (діти – 14, медпрацівники – 26)

Кодимський – 31 (діти — 1, медпрацівники – 3,)

Лиманський – 133 (14 – діти, 11 – медпрацівники)

Подільський – 485 (39 – діти, медпрацівники –96,);

Окнянський – 13 (1 - діти, 2- медпрацівники)

Любашівський – 7 (1 — медпрацівники)

Миколаївський – 37 (2 – діти,)

– 37 (2 – діти,) Овідіопольський – 236 (діти – 26, медпрацівники – 18)

Ренійський – 20 (1 — діти)

Роздільнянський - 41 (4 – медпрацівники, 3 - діти)

Савранський – 16 (1 – діти, 3 - медпрацівники)

Саратський – 179(31 — діти ,медпрацівники – 10,)

Тарутинський – 25 (5 — діти, 1 – медпрацівники)

Татарбунарський – 25 (діти – 1, 1 – медпрацівники)

Захарівський – 1

– 1 Ширяївський – 8 (медпрацівники – 2).

Кількість ІФА – 28699, за останню добу 1029 лабораторії, що проводять дослідження на Сovid-19-19 методом ПЛР;

Проведено всього 77062 досліджень на Сovid-19 методом ПЛР (за добу 1507), у тому числі: