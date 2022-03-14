Збиття MH17: Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії

Нідерланди та Австралія розпочали судовий процес із Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) проти Hосії

Нідерланди та Австралія розпочали судовий процес із Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) проти Hосії

Наступним кроком у цьому відношенні є відкриття провадження проти Росії в ІКАО

Нідерланди та Австралія почали новий судовий процес проти Росії через збиття літака рейсу МН17. Про це йдеться у листі уряду Нідерладнів до Палати представників.

«Нідерланди та Австралія розпочали судовий процес із Радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) проти Росії за її роль у збитті літака рейсу MH17», – йдеться у зверненні.

Уряд Нідерландів також вкотре наголосив, що завжди виступав за досягнення істини, справедливості та відповідальності за загибель 298 людей, які перебували на борту пасажирського літака рейсу МН17.

«Наступним кроком у цьому відношенні є відкриття провадження проти Росії в ІКАО», – наголошується у документі.

Нагадаємо, окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

Як відомо, у справі рейсу MH17 прокуратура Нідерландів просить довічні терміни для вбивць.

Також прокуратура Нідерландів назвала чотирьох обвинувачених у справі про збиття пасажирського авіалайнера у небі над українським Донбасом.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».