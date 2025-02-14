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Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Шольц закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією
Шольц наголосив, що мир має бути довготривалим і має забезпечити суверенітет України
скришот відео зі сторінки Олафа Шольца в X

Очільник німецького уряду.переконаний: для того, щоб Європа залишалася рівноправним союзником США, потрібно робити набагато більше

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі подій останніх днів та заяв США щодо війни в Україні закликав Бундестаг визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією. Свою заяву він оприлюднив у соцмережі Х.

«Нічого про Європу без європейців. Зрозуміло, що мир має бути довготривалим. Він має забезпечити суверенітет України. Саме тому ми ніколи не підтримаємо мир, який буде продиктований», – наголосив очільник німецького уряду.

За його словами, на додаток до питання про те, як може бути досягнутий справедливий мир в Україні, існують також фундаментальні питання європейської безпеки та майбутнього трансатлантичного альянсу.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб гарантувати, що в Німеччині ніколи більше не буде війни», – підкреслив Шольц.

Канцлер переконаний, що сьогодні на кону стоїть питання війни і миру в Європі. Для того, щоб Європа була і залишалася рівноправним союзником США, потрібно робити набагато більше, вважає він.

«Бундестаг повинен якнайшвидше ухвалити рішення про визнання війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини та Європи надзвичайною ситуацією в розумінні статті 115(2) Основного закону. Це означає, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не здійснюватиметься за рахунок інших завдань, які наша держава має виконувати щодо своїх громадян», – наполіг Шольц.

На його переконання, потрібно усвідомити, що дії та заяви адміністрації США означають для України, Європи та світу.

«Не діяти означало б поставити під загрозу безпеку нашої країни і нашого континенту. Я цього не допущу», – наголосив він.

Нагадаємо, канцлер Олаф Шольц заявив, що угода про врегулювання повномасштабної війни не повинна бути нав'язаною Україні. У майбутньому Київ повинен мати більшу армію, аніж до початку бойових дій.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого. Лідери країн обговорили Україну та Близький схід. «Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи», – йдеться у дописі.

Трамп заявив, що вони «домовилися працювати разом, дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один одного». За його словами, команди країн «негайно розпочнуть переговори».

Потім президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом. «Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Бундестаг Німеччина Олаф Шольц війна надзвичайна ситуація

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