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Контракти для 18-24 річних. Стали відомі деталі постанови Кабінету міністрів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Контракти для 18-24 річних. Стали відомі деталі постанови Кабінету міністрів
Військовим, які уклали такі контракти, виплачується 1 млн грн, але частинами
фото: Генштаб

Контракт укладається на один рік з обовʼязковою умовою участі у бойових діях

Народний депутат від партії «ЄС» Олексій Гончаренко опублікував текст постанови Кабінету міністрів про нові контракти для 18-25 річних. Про це стало відомо із його Telegram-каналу.

Так, у порядку реалізації цієї постанови йдеться, що контракт може укладатись на такі посади як: 

  • стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;
  • помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;
  • розвідник, старший розвідник.
Контракти для 18-24 річних. Стали відомі деталі постанови Кабінету міністрів фото 1
фото: Telegram/ГОНЧАРЕНКО
Контракти для 18-24 річних. Стали відомі деталі постанови Кабінету міністрів фото 2
фото: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Контракт укладається на один рік з обовʼязковою умовою участі у бойових діях. За сукупністю має бути не менше шести місяців за контракт.

Підготовка включає: проходження посиленої підготовки, базової загальновійськової підготовки тривалістю від 45 діб, фахова підготовка – від 14 діб, курс адаптації у військовій частині – 14 діб.

Громадянам, які виявили бажання проходити військову службу в обраній ними військовій частині, направлення може бути видане командиром такої військової частини або начальником центру рекрутингу ЗСУ. 

Військовим, які уклали такі контракти, виплачується 1 млн грн, але частинами:

  • перша частина – 200 тис. грн протягом п’яти робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений;
  • друга частина – 300 тис. гривень протягом п’яти робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини;
  • третя частина – 500 тис. грн у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом – в останній день дії контракту. 

У разі систематичного невиконання військовослужбовцем умов контракту він відшкодовує в повному обсязі виплачену йому одноразову грошову допомогу, неотримана частина/частини такої допомоги не виплачується/не виплачуються. 

Після проходження річного контракту громадянина не мають право призивати на службу 12 місяців, і громадянин має право на перетинання кордону України.

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фото: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу, а також доступні бойові посади.

До слова, у застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ. 

Також українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні. Про це в етері «Радіо Свобода» розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

Теги: депутат Міноборони Свобода радіо Олексій Гончаренко партії українці Telegram снайпер

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