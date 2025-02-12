Україна збила лише половину: аналітики підрахували, скільки шахедів РФ запустила з початку року

Сили ППО збили 59% ударних дронів, запущених Росією за перші шість тижнів 2025 року

Українські засоби РЕБ від початку року знешкодили 37% запущених дронів

Росія за перші шість тижнів 2025 року випустила по Україні близько 3856 ударних дронів. Про це повідомляють аналітики проєкту UA War Infographics.

Зазначається, що Україна збила лише трохи більше половини із запущених БпЛА – 59%.

«Україна збила 59% ударних дронів, запущених Росією за перші шість тижнів 2025 року. 37% знешкоджені засобами РЕБ. Лише кілька відсотків можуть повністю обійти ППО», – йдеться в повідомленні.

Найбільше дронів було запущено у період з 6 по 12 лютого – країна-терорист застосувала 809 дронів.

Нагадаємо, 9 лютого у Сумах російський шахед влучив в автомобільну стоянку. Внаслідок влучання пошкоджені будинки, згоріли автомобілі, одна людина поранена.

В одному з будинків внаслідок атаки дронів було відсутнє газопостачання.

До слова, у 2025 році Україна хоче встановити рекорд щодо кількості та якості безпілотників, які вона виробляє та отримує від союзників.