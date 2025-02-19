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Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
Кирило Дмітрієв будував котеджне містечко на Київщині. Земельні ділянки під будівництво будинків продавав його батько
фото з відкритих джерел

«Главком» розказує, хто такий Кирило Дмитрієв і що його пов’язує з Україною

Нинішній переговорник Путіна і гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв засвітився у сумнівному будівництві на Київщині. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Посильний Путіна. Як киянин Кирило Дмитрієв потрапив на переговори про Україну».

Йдеться про події 15-річної давнини, пов’язані зі зведенням котеджного містечка «Олімпік парк», що за 19 кілометрів від Києва. У селі Березівка у 2008 році столичне ТОВ «Траверз-Буд» розпочало житлове будівництво, до масштабної розкрутки якого долучалася навіть співачка Ані Лорак, яка також вже тривалий час живе у Росії

Офіційно прізвище Кирила Дмитрієва не фігурувало в документах: засновником «Траверз-Буду» виступала російська фірма «Юрфінансконсалт». Проте у розмові з «Главкомом» один із домовласників, керівник громадської організації «Об’єднання мешканців котеджного містечка «Олімпік парк» Олег Хаврук розповів: фактично було два інвестори: ексвласник «Дельта Банку» Микола Лагун (нині у базі розшуку МВС за підозрою у привласненні чужого майна) і Кирило Дмитрієв.

Згідно з проєктом, на площі близько 300 га планувалося побудувати 900 котеджів із розгалуженою інфраструктурою. Будинки мали вводити в експлуатацію трьома чергами. Середня вартість такої оселі складала $250 тис. За даними журналістів-розслідувачів проєкту «Знак оклику», структури Лагуна та Дмитрієва взяли у 200 інвесторів пів мільярда гривень на будівництво котеджів.

«На момент пайової участі (2009 рік) забудовник пропонував покупцям підписати два договори. Перший – на будівництво будинку, інший – на купівлю земельної ділянки. Продавцем земельних ділянок під забудову виступала фізична особа Олександр Дмитрієв, батько Кирила. Однак де-факто за забудову котеджів відповідав Кирило Дмитрієв. До речі, покупці котеджів, у тому числі і я, зустрічалися з Кирилом Олександровичем і він обіцяв добудувати будинки. Частково дотримав свої обіцянки, але питання будівництва інфраструктури було провалено. Мешканці власним коштом усе доводили до ладу», – зазначив Хаврук.

Такі договори із потенційними покупцями «Олімпік парку» підписував батько Кирила Дмитрієва
Такі договори із потенційними покупцями «Олімпік парку» підписував батько Кирила Дмитрієва
фото: glavcom.ua

Пайовик наголосив, що після переходу Дмитрієва до путінського Російського фонду прямих інвестицій (весна 2011 року), проєктом «Олімпік парк» короткий час опікувався тодішній нардеп від Партії регіонів Владислав Лук’янов. У коментарі ЗМІ політик говорив, що Кирило Дмитрієв нібито був готовий заплатити частину боргу, пов’язаного з будівництвом вказаного котеджного містечка. 

Після Лук’янова, якого, до слова, у лютому 2024 року затримала СБУ і вручила підозру за виправдання збройної агресії РФ, змінилося ще кілька власників «Олімпік парку» і, врешті, до листопада 2024 року ним через обслуговуючий кооператив «Садове товариство «Нова березівка сервіс» управляв киянин Василь Розживін. За словами Олега Хаврука, пан Розживін має прямий стосунок до Кирила Дмитрієва – на зорі будівництва котеджного містечка працював його менеджером.

Станом на лютий 2025-го, каже Хаврук, зведено меншу частину першої черги «Олімпік парку» (з недавніх пір цей проєкт вже називають Home Resort). Тобто помешканнями забезпечено приблизно 100 сімей. На решті земель, які належали Дмитрієву, за даними мешканців, нині з’явилося незаконне сміттєзвалище.

Як повідомляв «Главком», перед початком переговорів у Саудівській Аравії Кремль вустами переговорника Кирила Дмитрієва запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. 

У великих нафтових компаній зі Штатів у Росії був нібито «дуже успішний бізнес», сказав Дмитрієв: «Ми віримо, що в якийсь момент вони повернуться, тому що чому б вони стали відмовлятися від можливості доступу до російських природних ресурсів, яку давала їм Росія?» За його словами, американські компанії нібито втратили $300 млрд від санкцій проти Росії.

Прикметно, що нещодавно оглядач Bloomberg Хав'єр Блас, який посилається на дані Геологічної служби США, заявив, що в Україні нібито немає великих родовищ корисних копалин, тому інтерес президента США Дональда Трампа до українських надр не має підстав.

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Теги: путін Дональд Трамп росія Київ США нерухомість росіяни бізнес житло

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