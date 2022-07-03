Навіть у символіці між нами і росіянами – разюча прірва
Спробуйте нав'язати українцям щось символічне. Це марна справа. Лише загальносуспільний консенсус
Побачив сьогодні черговий витвір московитського ідіотизму з літерами «v» та «z», і відзначив для себе, що навіть у символіці між нами – разюча прірва.
От їм влада сказала – це тепер ваші символи, і вони одразу кинулися скрізь це малювати, вибривати, татуювати... І жоден не поставив елементарні питання: а чому саме ці літери, а чому з латинського алфавіту, а чого вони так підозріло нагадують свастику та нацистські шеврони... Ні, питань немає. «Начальство сказало», то «так треба».
Мабуть, якби наказали вважати символом патріотизму вбитий у зад цвях з підвішеним на нього капелюхом – вони б і це робили мовчки.
Чи можливо таке в Україні? Ні, у нас вся символіка самозрароджується, поширюється та узгоджується суспільним консенсусом. Влада її просто з часом може легалізувати.
Ну не було «указу» вважати пісню «Ой у лузі червона калина» – «піснею національно-визвольної боротьби». Просто вона найкраще відповідала суспільному настрою у певний момент. І прикладів таких безліч.
І спробуйте нав'язати українцям щось символічне. Це марна справа. Лише загальносуспільний консенсус.
Джерело: блог Петра Олещука