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    Думки вголос

    Навіть у символіці між нами і росіянами – разюча прірва

    • Петро Олещук

      Політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

    •  glavcom.ua
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    Росіянам влада сказала&nbsp;&ndash;&nbsp;це тепер ваші символи, і вони одразу кинулися скрізь це малювати, вибривати, татуювати - Навіть у символіці між нами і росіянами – разюча прірва
    Росіянам влада сказала – це тепер ваші символи, і вони одразу кинулися скрізь це малювати, вибривати, татуювати

    Спробуйте нав'язати українцям щось символічне. Це марна справа. Лише загальносуспільний консенсус

    Побачив сьогодні черговий витвір московитського ідіотизму з літерами «v» та «z», і відзначив для себе, що навіть у символіці між нами – разюча прірва.

    От їм влада сказала – це тепер ваші символи, і вони одразу кинулися скрізь це малювати, вибривати, татуювати... І жоден не поставив елементарні питання: а чому саме ці літери, а чому з латинського алфавіту, а чого вони так підозріло нагадують свастику та нацистські шеврони... Ні, питань немає. «Начальство сказало», то «так треба».

    Мабуть, якби наказали вважати символом патріотизму вбитий у зад цвях з підвішеним на нього капелюхом – вони б і це робили мовчки.

    Чи можливо таке в Україні? Ні, у нас вся символіка самозрароджується, поширюється та узгоджується суспільним консенсусом. Влада її просто з часом може легалізувати.

    Ну не було «указу» вважати пісню «Ой у лузі червона калина» – «піснею національно-визвольної боротьби». Просто вона найкраще відповідала суспільному настрою у певний момент. І прикладів таких безліч.

    І спробуйте нав'язати українцям щось символічне. Це марна справа. Лише загальносуспільний консенсус.

    Джерело: блог Петра Олещука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Навіть у символіці між нами і росіянами – разюча прірва