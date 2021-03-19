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    Думки вголос

    Безстрашна і лірична. Наша Ліна Костенко сьогодні святкує 91-й день народження

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    Ліно Василівно! Світло ваших слів осяяло тисячі життєвих шляхів. Хай воно не згасає якнайдовше! - Безстрашна і лірична. Наша Ліна Костенко сьогодні святкує 91-й день народження
    Ліно Василівно! Світло ваших слів осяяло тисячі життєвих шляхів. Хай воно не згасає якнайдовше!

    Усе життя Ліна Василівна кожним своїм словом відстоює справедливість, чесність і гідність

    Безстрашна і у той же час лірична. Принципова, справжня і ніжна. Геніальна, але і зрозуміла кожному, хто має живе серце у грудях. Наша Ліна Костенко сьогодні святкує 91-й день народження.

    У 60-их Ліна Василівна сміливо виступила на захист українських дисидентів, поставивши під сумнів власну успішну літературну кар’єру. Але тоталітарній радянській сутіні не дано було затьмарити її геній.

    Усе життя Ліна Василівна кожним своїм словом відстоює справедливість, чесність і гідність. А її прекрасна поезія десятиліттями є для нас дороговказом.

    Шановна Ліно Василівно! Світло ваших слів осяяло тисячі життєвих шляхів. Хай воно не згасає якнайдовше!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: література Ліна Костенко письменник
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