Безстрашна і лірична. Наша Ліна Костенко сьогодні святкує 91-й день народження

Усе життя Ліна Василівна кожним своїм словом відстоює справедливість, чесність і гідність

Безстрашна і у той же час лірична. Принципова, справжня і ніжна. Геніальна, але і зрозуміла кожному, хто має живе серце у грудях. Наша Ліна Костенко сьогодні святкує 91-й день народження.

У 60-их Ліна Василівна сміливо виступила на захист українських дисидентів, поставивши під сумнів власну успішну літературну кар’єру. Але тоталітарній радянській сутіні не дано було затьмарити її геній.

Усе життя Ліна Василівна кожним своїм словом відстоює справедливість, чесність і гідність. А її прекрасна поезія десятиліттями є для нас дороговказом.

Шановна Ліно Василівно! Світло ваших слів осяяло тисячі життєвих шляхів. Хай воно не згасає якнайдовше!

Джерело: блог Петра Порошенка

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