Батьки бійця з Одещини, який загинув на Донбасі, відсудили у Росії 3,4 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Батьки військового з Балти, який загинув у Донецькій області, відсудили у Російської Федерації 3,4 мільйона гривень моральної компенсації

Йдеться про 19-річного Віталія Порфирьєва. У 2015 році він служив водієм автомобільного взводу і в лютому отримав розпорядження доставити військове майно в Дебальцеве.

Він виїхав туди 16-го числа, а 19-го потрапив під мінометний обстріл неподалік від селища Миронівський. В результаті Віталій отримав травми, несумісні з життям. 23 лютого його поховали в Балті.



Батьки загиблого хлопця звернулися до суду з вимогою компенсації моральної шкоди. Відповідачем у справі виступила РФ. Про це «Пушкінська» дізналася з судового реєстру.

«Внаслідок втрати сина, а також з огляду на особливий цинізм, з яким Російська Федерація порушує основоположні права і свободи людини в Україні, (батьки) відчувають безперервні, невситимі страждання і душевний біль, втратили душевний спокій, постійно відчувають незахищеність і розчарування», - йдеться в рішенні суду.

В якості компенсації позивачі зажадали 3,4 мільйона гривень - 120 тисяч євро. 15 листопада 2019 року Балтський райсуд задовольнив їх вимоги і постановив стягнути цю суму з РФ.

Примітно, що в селищі Миронівський Балтського району хочуть назвати вулицю на честь Порфирьєва.