Президент зобов'язаний гідно вшановувати загиблих українських воїнів

Ярослав Журавель – розвідник 137 обмп, який помер під Зайцевим, не дочекавшись допомоги

Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі...

Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно.

Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки головнокомандувач «шукав миру в очах Путіна».

Родина Ярослава Журавля

Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання.

Нагадую гаранту: його обов‘язок перед українськими захисниками та перед родинами загиблих українських воїнів – гідно вшановувати їх подвиг та жертву заради України.

Джерело: блог Петра Порошенка

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