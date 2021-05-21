Президент зобов'язаний гідно вшановувати загиблих українських воїнів
Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі...
Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно.
Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки головнокомандувач «шукав миру в очах Путіна».
Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання.
Нагадую гаранту: його обов‘язок перед українськими захисниками та перед родинами загиблих українських воїнів – гідно вшановувати їх подвиг та жертву заради України.
Джерело: блог Петра Порошенка