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    Думки вголос

    Президент зобов'язаний гідно вшановувати загиблих українських воїнів

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Ярослав Журавель &ndash; розвідник 137 обмп, який помер під Зайцевим, не дочекавшись допомоги - Президент зобов'язаний гідно вшановувати загиблих українських воїнів
    Ярослав Журавель – розвідник 137 обмп, який помер під Зайцевим, не дочекавшись допомоги

    Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі...

    Ще один крок на шляху боротьби за повагу до наших воїнів – сьогодні депутати ухвалили ініційоване мною звернення до Зеленського з вимогою присвоїти звання Героя України Ярославу Журавлю посмертно.

    Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його пораненого евакуювали до наших військ. Поки головнокомандувач «шукав миру в очах Путіна».

    Родина Ярослава Журавля
    Родина Ярослава Журавля

    Сподіваюся, президент нарешті почує заклик мільйонів українців – підписати указ і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя України посмертно. Бо він точно заслужив це звання.

    Нагадую гаранту: його обов‘язок перед українськими захисниками та перед родинами загиблих українських воїнів – гідно вшановувати їх подвиг та жертву заради України.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: звання героя Володимир Зеленський президент
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    Президент зобов'язаний гідно вшановувати загиблих українських воїнів