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    Думки вголос

    Публічний аванс Зеленському з боку лідерів ЄС

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Публічний аванс Зеленському з боку лідерів ЄС

    Підсумки Саміту Україна-ЄС

    Позитивно оцінюю результати 23-го Саміту Україна-ЄС – саміту безпекової солідарності та секторальної інтеграції. Щиро вдячний лідерам євроінституцій за незмінну підтримку європейських прагнень українських громадян та євроінтеграційного курсу нашої держави, який за ініціативою нашої команди закріплено у Конституції України.

    Вітаю довгоочікуване підписання Угоди про спільний авіаційний простір, що дозволить вивести на новий рівень можливості безвізу для громадян України. Сподіваюся, що публічний аванс підтримки з боку лідерів ЄС надасть Зеленському мотивації у зміцненні верховенства права та демократичних інститутів, реалізації справжньої судової реформи, забезпеченні незалежної антикорупційної інфраструктури та корпоративного управління, ефективної неполітизованої боротьби з корупцією, дієвих, а не фейкових законодавчих ініціатив щодо так званої «деолігархізації», які ґрунтуватимуться на кращих європейських практиках та цінностях.

    Радий почути сигнали про визнання Євросоюзом виключної відповідальності Росії як сторони конфлікту за відновлення миру на Донбасі, важливість збереження енергетичної незалежності України та готовність ЄС допомагати у протистоянні енергетичним викликам з боку Росії, аби запобігти можливому зимовому реваншу Кремля.

    «Європейська Солідарність» завжди сприятиме здійсненню ефективних кроків у напрямку набуття Україною членства в ЄС. Майбутнє України в Євросоюзі!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність
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    Публічний аванс Зеленському з боку лідерів ЄС