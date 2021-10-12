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    Молдова просить Євросоюз допомогти з газом

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    За останній час РФ скоротила постачання газу до Молдови на третину - Молдова просить Євросоюз допомогти з газом
    За останній час РФ скоротила постачання газу до Молдови на третину
    фото з відкритих джерел

    Держава опинилася на межі серйозної енергетичної кризи внаслідок скорочення постачання з Росії

    Молдова звернулася до ЄС з проханням про позачергові поставки природного газу через його катастрофічний брак, повідомляє Financial Times.

    За даними видання, відповідну заяву було зроблено після рішення «Газпрому» скоротити постачання даного виду палива у країну на тлі ширшої нестачі газу в Європі. Постачання газу до Молдови може бути здійснено через Румунію, щоб зменшити дефіцит сировини та стримати зростання цін на неї.

    Відзначається, що обсяги постачання газу з Росії до Молдови знизилися на третину, при цьому в минулому місяці ціни зросли з $550 за одну тис. кубічних метрів до $790 за той же об'єм.

    Це вп'ятеро вище, ніж в середньому країна платила за енергоносій минулого року. Як зазначив віцепрем'єр і міністр інфраструктури країни Андрій Спину, такі ціни «не є виправданими або реалістичними для Молдови».

    Зазначимо, раніше колишній президент Молдови Додон передрік країні «енергетичний геноцид» через ціни на газ. У свою чергу, Спину заявив, що Молдова має намір знайти альтернативу російському газу. Країна розглядає варіанти поставок блакитного палива з Румунії, Євросоюзу або з України.

    Нагадаємо, у Молдові чинний генпрокурор може опинитися за ґратами.

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    Теги: ЄС Генпрокурор газ Молдова ціни держава президент
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    Молдова просить Євросоюз допомогти з газом