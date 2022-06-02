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    Думки вголос

    В Україні вирішується майбутнє європейського континенту

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    Порошенко&nbsp;закликав європейських друзів зробите все можливе і неможливе, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС - В Україні вирішується майбутнє європейського континенту
    Порошенко закликав європейських друзів зробите все можливе і неможливе, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС
    фото: Європейська солідарність

    Україна заслуговує опинитись у Європейському союзі

    Отримання статусу кандидата в члени ЄС для України – це надважливе завдання, яке потребує титанічних зусиль.

    Я вірю, що це можливо. Це потребує об’єднання всіх зусиль для того, щоб переконати Європейський Союз в безальтернативності цього рішення.

    Завдання надскладне. Поруч з нами так само претендують на це Боснія, Молдова, Грузія та низка інших країн. Але для України зараз це питання життя і смерті. Всі мають розуміти, наскільки нам важливо виграти. Наскільки чутливим буде відкладання цього рішення. Тому це має бути в тому числі завданням номер один для української дипломатії, для українського президента, для української влади.

    В Україні вирішується майбутнє європейського континенту. Закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму путіна. Разом ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити його агресію в Україні.

    Ми, українці, пройшли, можливо, найважчий іспит і заплатили найвищу ціну, яка запечатана кров’ю українських патріотів, українських безневинних жертв серед цивільного населення. Наше прагнення – бути у Європейському Союзі. І надання статусу кандидата є вже глибоким символом співпраці, символом дружнього плеча Європейського Союзу, який допомагає Україні у цій загарбницькій з боку російської федерації війні.

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    В Україні вирішується майбутнє європейського континенту