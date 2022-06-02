закликав європейських друзів зробите все можливе і неможливе, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС

Порошенко закликав європейських друзів зробите все можливе і неможливе, щоб Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС

Україна заслуговує опинитись у Європейському союзі

Отримання статусу кандидата в члени ЄС для України – це надважливе завдання, яке потребує титанічних зусиль.

Я вірю, що це можливо. Це потребує об’єднання всіх зусиль для того, щоб переконати Європейський Союз в безальтернативності цього рішення.

Завдання надскладне. Поруч з нами так само претендують на це Боснія, Молдова, Грузія та низка інших країн. Але для України зараз це питання життя і смерті. Всі мають розуміти, наскільки нам важливо виграти. Наскільки чутливим буде відкладання цього рішення. Тому це має бути в тому числі завданням номер один для української дипломатії, для українського президента, для української влади.

В Україні вирішується майбутнє європейського континенту. Закликав європейських партнерів разом боротися проти спільного ворога – режиму путіна. Разом ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити його агресію в Україні.

Ми, українці, пройшли, можливо, найважчий іспит і заплатили найвищу ціну, яка запечатана кров’ю українських патріотів, українських безневинних жертв серед цивільного населення. Наше прагнення – бути у Європейському Союзі. І надання статусу кандидата є вже глибоким символом співпраці, символом дружнього плеча Європейського Союзу, який допомагає Україні у цій загарбницькій з боку російської федерації війні.

Джерело: блог Петра Порошенка

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