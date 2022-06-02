ЗСУ міняють політику планети
Політики і дипломати роблять свою роботу, але без армії все було б марно
Європа вводить часткове ембарго на нафту з РФ, США дає лендліз, вводяться санкції, Німеччина під тиском суспільної думки обіцяє дати ПВО, Китай відмовляється пускати російські літаки...
Це все не просто політичні чи дипломатичні досягнення.
Так, політики і дипломати роблять свою роботу і тримають свій фронт, але...
Але це все не було б можливе, якби ЗСУ щодня не вбивало росіян, не вгризалося в землю втрачаючи життя українських солдат, місяцями чекаючи озброєння, яке мало б бути поставлено, закуплено, збудовано ще за минулі роки.
Це ЗСУ керує і, ціною життів тисячів героїв, міняє світову політику.
Україна є ЗСУ, а ЗСУ то і є Україна.
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Джерело: блог Мирослава Гая