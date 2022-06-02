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    Думки вголос

    ЗСУ міняють політику планети

    • Мирослав Гай

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    Українські захисники щодня ризикують життям, аби вберегти рідну землю - ЗСУ міняють політику планети
    Українські захисники щодня ризикують життям, аби вберегти рідну землю
    фото: ЗСУ

    Політики і дипломати роблять свою роботу, але без армії все було б марно

    Європа вводить часткове ембарго на нафту з РФ, США дає лендліз, вводяться санкції, Німеччина під тиском суспільної думки обіцяє дати ПВО, Китай відмовляється пускати російські літаки...

    Це все не просто політичні чи дипломатичні досягнення.

    Так, політики і дипломати роблять свою роботу і тримають свій фронт, але...

    Але це все не було б можливе, якби ЗСУ щодня не вбивало росіян, не вгризалося в землю втрачаючи життя українських солдат, місяцями чекаючи озброєння, яке мало б бути поставлено, закуплено, збудовано ще за минулі роки.

    Це ЗСУ керує і, ціною життів тисячів героїв, міняє світову політику.

    Україна є ЗСУ, а ЗСУ то і є Україна.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

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    Теги: росія окупанти США ЗСУ санкції війна ембарго Китай Україна озброєння окупація #stoprussia
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    ЗСУ міняють політику планети