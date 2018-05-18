Колишній форвард «Дніпра» може стати гравцем чемпіона Росії з футболу
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«Локомотиву» приписують інтерес до хорвата Ніколи Калінича
Нападник «Мілана» Нікола Калінич майже напевно залишить клуб після закінчення сезону.
Про це стверджує італійське видання Planeta Milan.
До 30-річного форварда проявляють інтерес «Локомотив» і «Шальке», за який грає українець Євген Коноплянка.
Раніше повідомлялося, що Ніколою цікавиться московський «Спартак».
Окрім того, Калінич оцінить варіант з Китаєм, у якому він зможе підписати останній великий контракт.
«Мілан» у серпні минулого року орендував Калінича у «Фіорентини» із зобов'язанням викупу після закінчення сезону приблизно за 20 мільйонів євро.
За «россонері» хорват провів 40 матчів, забив п’ять голів і зробив шість гольових передач, передає sports.ru.
Нагадаємо, що Нікола виступав у складі українського «Дніпра» з 2011-го по 2015-й рік. Разом з «дніпрянами» дійшов до фіналу Ліги Європи, але перемогти «Дніпро» тоді так і не зміг.
За український клуб Калінич провів 86 матчів, у яких забив 37 м'ячів.