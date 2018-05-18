Колишній форвард «Дніпра» може стати гравцем чемпіона Росії з футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нікола Калінич

«Локомотиву» приписують інтерес до хорвата Ніколи Калінича

Нападник «Мілана» Нікола Калінич майже напевно залишить клуб після закінчення сезону.

Про це стверджує італійське видання Planeta Milan.

До 30-річного форварда проявляють інтерес «Локомотив» і «Шальке», за який грає українець Євген Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Ніколою цікавиться московський «Спартак».

Окрім того, Калінич оцінить варіант з Китаєм, у якому він зможе підписати останній великий контракт.

«Мілан» у серпні минулого року орендував Калінича у «Фіорентини» із зобов'язанням викупу після закінчення сезону приблизно за 20 мільйонів євро.

За «россонері» хорват провів 40 матчів, забив п’ять голів і зробив шість гольових передач, передає sports.ru.

Нагадаємо, що Нікола виступав у складі українського «Дніпра» з 2011-го по 2015-й рік. Разом з «дніпрянами» дійшов до фіналу Ліги Європи, але перемогти «Дніпро» тоді так і не зміг.

За український клуб Калінич провів 86 матчів, у яких забив 37 м'ячів.