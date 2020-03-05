Ідеали комунізму та віра в Бога. Як Путін написав для Росії нову Конституцію

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Карикатура Сергія Йолкіна на тему президентських поправок до Конституції Росії

Кремль вдає, що змінює Конституцію РФ лише частково, в реальності ж пропонує країні абсолютно новий, такий, що суперечить старому, Основний закон

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В нижнюю палату российского парламента внесен пакет президентских поправок к конституции. Уже во вторник, 10 марта, Госдума примет его, а 22 апреля - в 150-летие со дня рождения Владимира Ленина - россияне должны, по задумке Кремля, на придуманном Путиным плебисците поддержать изменение Основного закона.

Конституция от Путина - новый документ

Кремль упорно твердит, что речь не идет о принятии новой конституции и даже серьезном ее содержательном изменении. Поправки не вносятся в ключевые 1,2 и 9 статьи Конституции России, для изменения которых необходимо созывать Конституционное собрание или проводить референдум.

Однако уже сам объем предложенных изменений говорит о том, что на выходе получается совершенно новый документ. Первые президентские поправки, которые Госдума ранее уже получила, включали 21 страницу текста. Новый путинский «пакет» содержит 24 страницы. В сумме получается 45 страниц изменений в документ, который вместе со страничкой с выходными данными содержит всего 64 страницы.

Да и вносимые изменения второстепенными не назовешь. Русский язык назван «языком государствообразующего народа», Россия оказывается исторической правопреемницей СССР, но одновременно утверждается, что предки передали россиянам некие идеалы (какие не уточняется) и веру в Бога. Государство наделяет само себя правом «защищать историческую правду», а дискуссии о возможности отчуждения территорий России «не допускаются». Кроме того государство беззастенчиво влезает в кровать к россиянам, поскольку, в соответствии с новой конституцией, институты «семьи, материнства, отцовства и детства» оказываются в ведение государства. При этом брак описан в поправках строго как союз мужчины и женщины.

Отдельный популистский блок закрепляет соответствие минимального размера оплаты труда (МРОТ) величине прожиточного минимума в России. Также закрепляется право государства вводить ограничения для кандидатов на государственные посты - в частности, запрет государственным и муниципальным чиновникам иметь виды на жительство в других государствах или имущество за рубежом. Кандидату в президенты надо прожить в стране не 10 - как сейчас - а 25 лет.

Назвать все это «незначительными изменения» казалось бы нельзя. Но именно это Кремль намерен доказать в Конституционном суде, который должен рассмотреть поправки до их принятия Госдумой. Ведь примут их именно депутаты, апрельский плебисцит, придуманный Владимиром Путиным, никакой юридической силы не имеет.

Основной закон: государство ради государства

Народ оказался выброшен из «путинской конституции», его, «многонационального российского» там нет. Именно он, по конституции 1993 года, учреждал свое государство. С него, многонационального, начиналась ее преамбула. На его место приходит Российская Федерация, которая фактически учреждает сама себя, причем, заметим, федерация эта с «тысячелетней историей», прямо так в тексте и написано. Из-за неудачной формулировки это могло бы вызвать неприятные ассоциации с еще одним тысячелетним государством…

К счастью, аналогия неполная, потому что «тысячелетний рейх» смотрел в будущее, до которого со своей человеконенавистнической идеологией не дожил. Весь же основной закон Владимира Путина, который местами больше похож на нравственный кодекс строителя путинизма, обращен в прошлое.

Это очевидная попытка собрать и закрепить в конституции пресловутую «стабильность». Все, что называют сейчас в России «традиционными ценностями»: от памяти о победе СССР во Второй мировой войне до брака как союза мужчины и женщины. Хотя, наверное, можно было бы это заменить всего одной фразой: «инакомыслие запрещается». Надо ли говорить, что все это прямо противоречит самой Конституции России, где сейчас прямо запрещено создание какой-либо государственной идеологии и введение цензуры.

Новая конституция: разделяй и властвуй

Понятно, что такая конституция никого не объединит, а напротив - будет углублять трещины, давно разрушающие российское общество. Последние два десятилетия ради удержания власти российский правящий класс старательно стравливал разные социальные группы российского же общества, чтобы помешать возникнуть общественному согласию и возникновению солидарных ценностей. Теперь эта политика будет закреплена конституционно.

На многие годы, если в стране не произойдет смена политического режима, россияне будут обречены на бессмысленные, но беспощадные конфликты вокруг надутых кремлевской пропагандой симулякров. Красные будут бороться с белыми, атеисты - с верующими, консерваторы с либералами, националисты - с космополитами и так до бесконечности. И все это под властью циников, которым предки передали идеалы коммунизма и веры в Бога одновременно.

Джерело: Deutsche Welle

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