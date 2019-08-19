Ціна питання. Кремль готовий припинити воювати хоч завтра

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський звернувся до свого французького колеги Еммануелю Макрона, канцлеру ФРН Ангелі Меркель і президенту РФ Володимиру Путіну з пропозицією, як можна швидше зустрітися Нормандські форматі, щоб провести мирні переговори з Донбасу

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Крым в этом ключе уже давно вынесен за скобки по очевидной причине – при упоминании полуострова Москва от переговоров точно откажется. А вот в контексте исключительно Донбасса инициатива Зеленского встретила понимание, и встреча состоится уже в сентябре. Впервые, кстати, с 2016 года. Но будет ли у этих переговоров реальный результат – большой вопрос. Второй вопрос – понравится ли этот результат Украине.

Пауза в переговорах длиной в три года очень многое объясняет. Дело не в том, что Петр Порошенко не хотел договариваться или Макрон с Меркель были слишком заняты европейскими вопросами, Брекситом и ситуацией внутри своих стран. Просто договариваться было практически не о чем. Слишком разные позиции, на которых стоят договаривающиеся (не договаривающиеся) стороны. И если смотреть на вещи реально – к этому моменту ничего не изменилось. Ничего. Потому особых ожиданий от переговоров и нет. Но давайте просто хладнокровно оценим реальные позиции и желания сторон, чтобы понять – можно ли найти для них общий знаменатель. Ключевой тут является позиция России, как инициатора конфликта, так что основное – ее требования.

Россия: тут все просто. Кремль готов прекратить активные боевые действия в Донбассе хоть завтра. И, как дополнительный шаг, даже в течение года вывести оттуда свои войска. Почти все. Оставив их на границе, чтобы в любой момент можно было повторить вторжение ради защиты «русскоязычного населения». А поскольку российские паспорта там раздают достаточно активно, то защищать предстоит уже не русскоязычное население, а де-факто граждан России. Что дипломатически выглядит вполне логично, соответствует Конституции РФ и международной позиции многих стран. Ключевой момент уступок России – цена вопроса. Тут всего несколько пунктов, но важных.

Первое это де-факто признание Крыма российским.

На де-юре никто (пока) не настаивает, но де-факто мы должны смириться, возобновить водоснабжение и разрешить транзит электроэнергии. Второе – внести изменения в Конституцию Украины, закрепив там Особый статус Донбасса. Который фактически сделает его независимым от Киева российским анклавом и обеспечить региону стабильное финансирование из украинского бюджета. Также мы должны гарантировать отказ от интеграции в Европу и НАТО. Плюс немного «по мелочам» — статус русского языка, трансляцию пропаганды российских СМИ, зеленый свет российскому бизнесу. Это практически сдача суверенитета Украины и превращение нашей страны в колонию РФ. Третье – отказ от статуса агрессора в отношении РФ и частичное снятие санкций. Вот основной набор требований Кремля. Цена мира.

Украина: хочет сохранить не формальную, а фактическую независимость от России. Не хочет иметь на своей территории анклав соседнего государства с особым статусом и оплачивать весь этот праздник. Не готова де-факто признать Крым российской территорией и поддерживать его своими ресурсами. Курс на ЕС и НАТО пользуется поддержкой общества и отказ от него в настоящий момент тоже не выглядит допустимым. Все.

Франция и Германия: хотят, чтобы все как-то мирно закончилось, чтобы спокойно заниматься бизнесом с РФ и сосредоточиться на других проблемах Европы. Переговорный процесс, растянутый на любой срок, территориальные потери Украины и возвращение нас в статус фактически колонии РФ не выглядят для них трагедией, но приличия должны быть соблюдены. Или их видимость. Для своего избирателя и декларирования европейских ценностей. Вот такой минимальный набор желаний.

Что мы имеем по факту очевидно из стартовых позиций. В настоящий момент Россия не собирается ограничивать свои требования, а Украина категорически не готова их выполнять. Германия и Франция не хотят усиливать давление на Кремль, текущая ситуация выглядит для них не оптимальной, но и не катастрофой. Договариваться сегодня участники готовы за счет украинских уступок, но до последнего времени Украина на них не соглашалась. Таким образом Зеленскому придется идти на принципиальные уступки, либо переговоры закончатся пустыми декларациями. На принципиальные уступки пойти ему не даст украинское общество. Так что ожиданий от переговоров ноль. Но это не значит, что они не нужны. Привлекать максимум внимания, не давать забыть о российской агрессии для нас принципиально важно. Потому что отсутствие этого самого внимания просто развязывает России руки.

Джерело: Информатор

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