Головна Думки вголос Роман Чайковський
search button user button menu button
Роман Чайковський Журналіст, політолог

Чому до Білого дому запросили президента Фінляндії?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Голова Європейської комісі Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александер Стубб
кадр трансляції

Наочна фінляндизація чи до чого тут Суомі?

Потужний європейський десант до Вашингтона багатьма оглядачами був розцінений однозначно як команда підтримки України, а конкретніше – самого Володимира Зеленського на його переговорах у Білому домі з Дональдом Трампом. Особливо – після провального рандеву наприкінці лютого.

Проте разом з лідерами реальних європейських потуг – Німеччини, Великої Британії, Франції та Італії, а також очільників ЄС та НАТО, десантувався у США і президент Фінляндії Александер Стубб. Але чи була його присутність обумовлена лише приятельськими стосунками з Трампом із обопільним захопленням грою у гольф? Або ж вражаючими результатами в розбудові армії та бомбосховищ? Чи насправді участь досвідченого фінського політика була продиктована чимось іншим, суттєвішим?

З огляду на те, які умови для початку переговорів із Києвом заздалегідь виставлялися господарем Кремля, а саме – з т.зв. «обміном» (читай – віддаванням) територій, забороною на участь в НАТО і ЄС, а також втручанням у внутрішню політику України, можна припустити, що саме «фінляндську модель» планується взяти за зразок того, що гіпотетично може бути узгоджено з Москвою.

Фінляндія як до, так і по завершенню Другої світової війни зберегла власну державність, а фінська нація – свою тотожність. Проте тодішній фінській владі довелося двічі погодитися з втратою значної суверенної території (близько 11%). За підсумками Зимової війни 1939-40 рр. фіни втратили місто Виппурі (сучасний Виборг), частину Карелії із північним узбережжям Ладозького озера, території на сході та острови у Фінській затоці. Разом із Карельським перешийком Фінляндія позбулася й побудованої фортифікаційної смуги, відомої як «лінія Маннергейма», що дозволяла успішно стримувати наступ радянських військ. Загалом втрачена площа становила близько 40 тисяч квадратних кілометрів.

Після великої війни у Європі, 1947 року, Москва підтвердила свої довоєнні територіальні придбання, а ще - відібрала у фінів північний район Петсамо (Печенга). Також Фінляндія надала СРСР в оренду на 50 років тери- та акваторію для створення радянської військової бази. Обмежувалась чисельність та склад збройних сил крани, їй заборонялось мати ядерну зброю, підводні човни, літаки-бомбардувальники тощо. Роком пізніше нав’язаний Москвою «договір про дружбу і взаємодопомогу» закріплював нейтральний статус Фінляндії, що проіснував аж до квітня 2023 року, коли країна поспішно приєдналась до НАТО після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Отож саме Стубб власним фінським прикладом мав би переконати Зеленського в тому, що з Москвою зрештою можна про щось домовлятися. І, нехай в болісний спосіб, але хоч і в урізаному вигляді та зберегти державність і націю як таку. До того ж Стубба – на той час голову ОБСЄ – вважають одним із співавторів плану т. зв. «мирного врегулювання» російсько-грузинської війни 2008 року. Чом би не долучитись іще до одного. Врегулювання.

Pursuing peace?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Фінляндія президент НАТО США переговори Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог атакував Сумську громаду дронами
РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом
Вчора, 21:58
Поруч із Путіним на переговорах помітна велика пачка паперів
Путін прибув на переговори до Трампа з пачкою паперів (фото)
15 серпня, 23:38
15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
14 серпня, 18:53
Трамп зробив заяву про переговори на Алясці
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
11 серпня, 19:43
Мерц наполягає на присутності Зеленського на зустрічі на Алясці
Саміт на Алясці: канцлер Німеччини наполягає на присутності Зеленського
10 серпня, 23:22
У Ширазі пролунали вибухи на об'єкті КВІР
На ракетному складі в Ірані пролунав потужний вибух (відео)
5 серпня, 21:04
Вибух зруйнував верхню частину елеватора
У США стався потужний вибух: пошкоджено елеватор, виникла пожежа
30 липня, 00:59
23 липня відбувся третій раунд переговорів з Росією
Росія вирішила економити та пропонує Україні новий формат переговорів
24 липня, 05:30
За словами міністра, майже сотня сенаторів хоче посилити антиросійські санкції
Вторинні тарифи проти Росії. Міністр фінансів США закликав Європу діяти
21 липня, 17:07

Роман Чайковський

Чому до Білого дому запросили президента Фінляндії?
Чому до Білого дому запросили президента Фінляндії?
Орбан та Ердоган: «какая разніца»? Чому Трамп має рацію
Орбан та Ердоган: «какая разніца»? Чому Трамп має рацію
Про яку відкритість мріє Зеленський?
Про яку відкритість мріє Зеленський?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
15K
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3233
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
3207
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
2464
Країни Африки вимагають змінити карту світу

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua