Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп зробив заяву про переговори на Алясці
фото: АА

Трамп: Я можу піти і сказати – щасти

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах. Про це він сказав на пресконференції, передає «Главком».

«Я можу піти (із зустрічі з Путіним, – «Главком») і сказати – щасти. І цим все закінчиться. Я можу сказати, що це врегулювати не вдасться. Деякі вважають, що Путін хотів всю територію України, і я був одним із них. Думаю, якби не я, він би навіть зараз ні з ким не говорив. Але ми з ним зустрінемось, дізнаємось подробиці, потім зателефонуємо президенту Зеленському і європейським лідерам, і я їм скажу… я не буду укладати угоду, це не залежить від мене», – наголосив Трамп.

До слова, Дональд Трамп заявив, що не буде укладати угоду між Росією та Україною.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Тим часом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з Путіним, готелі Аляски різко підняли ціни. За даними Booking.com, місць там майже не лишилось.

Теги: війна путін Дональд Трамп переговори

