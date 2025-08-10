Саміт на Алясці: канцлер Німеччини наполягає на присутності Зеленського

Мерц наполягає на присутності Зеленського на зустрічі на Алясці

Путін та Трамп проведуть зустріч на Алясці 15 серпня

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що президент України Володимир Зеленський має бути запрошений на зустріч лідерів США і РФ на Алясці 15 серпня. Про це Мерц сказав в ефірі каналу ARD, передає «Главком».

Мерц повідомив, що 10 серпня зідзвониться з президентом США Дональдом Трампом напередодні його зустрічі з диктатором Путіним.

«Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом. І ми сподіваємося і припускаємо, що уряд України, президент Зеленський, буде залучений до цієї зустрічі.

У будь-якому випадку, ми не можемо погодитися з тим, що територіальні питання між Росією і Америкою обговорюються або навіть вирішуються через голови європейців і українців», – додав він.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі.

За словами Венса, США зараз працюють над тим, щоб організувати зустріч Зеленського та Путіна, де обидва зможуть домовитися про мир.

«США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту (війни в Україні, – ред.). Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський», – заявив він.

Венс додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа підтримуватиме відкритий діалог з Україною та Зеленським і додав, що США прагнуть припинення війни в Україні по поточній лінії зіткнення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці. Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску.