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На ракетному складі в Ірані пролунав потужний вибух (відео)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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На ракетному складі в Ірані пролунав потужний вибух (відео)
У Ширазі пролунали вибухи на об'єкті КВІР
фото: скріншот з відео

Після гучного вибуху на військовому об’єкті в Ширазі почалась пожежа

На ракетному складі в Ширазі, на півдні Іран, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідне відео у соцмережах.

За попередньою інформацією, вибух пролунав на ракетному складі Корпусу вартових ісламської революції. Після цього на території всього комплексу спалахнула пожежа.

В Ірані поки що не прокоментували ситуацію. За непідтвердженими даними, військовий об'єкт КВІР зазнав удару протибункерними бомбами GBU. Також у мережі пишуть, що незадовго до цього були зафіксовані неідентифіковані безпілотники у повітряному просторі міста.

Інші джерела повідомляють, що іранські засоби ППО були активні над Ширазом. Ані в Ізраїлі, ані в США поки що ситуацію не прокоментували.

Нагадаємо, у червні Ізраїль завдавав ударів по ядерних об’єктах Ірану. Тоді офіційні особи повідомляли, що країна забезпечила собі перевагу в повітрі.

Щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів було ліквідовано внаслідок ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив їх зібратися на нараду перед ударом.

У відповідь, Іран запустив десятки балістичних ракет по Ізраїлю. Пізніше до операції долучились США. Американський президент Дональд Трамп оголосив про знищення трьох ядерних об'єктів  – Фордо, Натанз і Ісфахан.

«Сьогодні ввечері я можу повідомити світу, що удари стали вражаючим військовим досягненням. Ключові об’єкти Ірану з збагачення урану були повністю і безповоротно знищені», – говорив Трамп.

Він попередив Тегеран, що США можуть завдати нових ударів по інших цілях, якщо Тегеран не погодиться на мир.

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Теги: вибух США Ізраїль Іран ядерна зброя

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