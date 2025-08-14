Головна Світ Політика
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Кремль озвучив, що очікує від зустрічі Путіна та Трампа
15 серпня Трамп та Путін проведуть переговори на Алясці
фото: reuters

«Це також шанс для певного перезавантаження відносин між США і Росією»

Спецпредставник російського диктатора з економічних питань Кирило Дмитрієв заявив, що завтрашній саміт між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом на Алясці є шансом для перезавантаження відносин між США і Росією, «якщо зустріч пройде успішно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я вважаю, що діалог є дуже важливим, і думаю, що це дуже позитивна зустріч для світу, оскільки під час адміністрації Байдена діалог не відбувався, тому я вважаю, що дуже важливо безпосередньо почути позицію Росії», – сказав представник РФ.

Дмитрієв, який є генеральним директором російського фонду прямих інвестицій, відігравав ключову роль у діалозі Росії з адміністрацією Трампа. Він буде частиною делегації Кремля в Алясці, що свідчить про те, що потенційні економічні угоди між Вашингтоном і Москвою також будуть на порядку денному.

«Існує багато непорозумінь, дезінформації щодо позиції Росії», – додав Дмитрієв. «Це також шанс для певного перезавантаження відносин між США і Росією, якщо зустріч пройде успішно».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

