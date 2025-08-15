Путін прибув на переговори до Трампа з пачкою паперів (фото)

Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали»

Поруч із російським диктатором Володимиром Путіним стоїть велика пачка паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».

«Йдеться про географічні карти, які, за задумом Путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава», сформована за рахунок територій інших країн. Це начебто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії РФ на українські території», – йшлося у звіті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.