РФ завдала удари по цивільній інфраструктурі перед зустріччю Зеленського з Трампом

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Ворог атакував Сумську громаду дронами
фото: ДСНС Запоріжжя

Росія знов запустила дрони по Сумщині

Російська окупаційна армія завдала удари по цивільній інфраструктурі України незадовго до зустрічі президента Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву в.о. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

«Сьогодні ввечері ворог знову завдав удару по цивільній інфраструктурі нашої громади. На щастя, обійшлося без жертв та серйозних руйнувань. Дякую всім службам, які оперативно працюють на місці. Бережіть себе та своїх рідних», – розповів Кобзарь.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров також розповів, що після 17:00 громаду атакували п’ять російських дронів. Три з них влучили в цивільну інфраструктуру. Він попередив, що загроза все ще триває.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом розпочалась зі спільної пресконференції.

Президент США вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

Також він підтвердив, що Вашингтон надаватиме допомогу Україні. Трамп не виключив, що США відправлять миротворців до України, щоб забезпечити довгостроковий мир.

Примітно, що окупанти завдали два удари по Запоріжжю 18 серпня, коли проводились підготування до зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів. Внаслідок ракетного удару три людини загинули, зайнялися зупинка громадського транспорту й магазини. Через обстріл пошкоджено або зруйновано 11 багатоквартирних будинків, а також 10 будинків приватного сектору та нежитлові будівлі.

Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський війна росія Сумщина

