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У США стався потужний вибух: пошкоджено елеватор, виникла пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У США стався потужний вибух: пошкоджено елеватор, виникла пожежа
Вибух зруйнував верхню частину елеватора
фото: соціальні мережі

Причини вибуху наразі невідомі, і наразі немає інформації про можливих постраждалих

У місті Фрімонт, штат Небраска, 29 липня стався потужний вибух, який призвів до значних пошкоджень елеватора та сильного задимлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Channel Nebraska.

За даними журналістів, аварійні бригади активно працюють на місці події на півдні Фрімонта, де розташований об'єкт Golden Sun Feeds, що наразі належить компанії Horizon BioFuels.

Очевидці повідомляють, що вибух зруйнував верхню частину елеватора, який сягав кількох сотень метрів у висоту. 

Компанія Horizon BioFuels спеціалізується на виробництві постільної білизни, паливних та коптильних гранул. За даними Nebraska Manufacturing Extension Partnership, на цьому підприємстві працює 10 співробітників.

Поліція повідомила в соціальних мережах, що до ліквідації наслідків залучені численні підрозділи правоохоронців і пожежників. Велика територія навколо епіцентру вибуху наразі перекрита, і громадян закликають не наближатися до місця надзвичайної ситуації.

Причини вибуху наразі невідомі, і наразі немає інформації про можливих постраждалих.

Раніше ми писали, що у місті Ріно, штат Невада, біля одного з найбільших казино, сталася стрілянина, внаслідок якої двоє людей загинули та ще троє отримали поранення. Нападника затримали, а всіх постраждалих вже доправили до медичних закладів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Інцидент трапився у понеділок, 28 липня, на території готелю Grand Sierra Resort. Стрільця, ім'я якого поки не розголошується, затримали незабаром після нападу. За словами медиків, він також був серед тих, кого доставили до лікарні.

Нагадаємо, у суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Теги: США вибух

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