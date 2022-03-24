В Енергодарі саморозпустилися депутати, хочуть запобігти виникненню незаконних «народних республік»

Усі депутати, які склали свої повноваження, надалі продовжать займатися громадською роботою

Протягом 23-24 березня більшість депутатів Енергодарської міської від політичних партій «Європейська солідарність», «За Майбутнє», «Нова політика» та частина депутатів від колишньої партії ОПЗЖ склали свої повноваження. Про це у Telegram написав мер Дмитро Орлов.

«Це непросте, але виважене рішення депутати різних фракцій пояснюють неможливістю сумлінно та ефективно, в рамках діючого законодавства України, виконувати свої обов’язки. Саме в такі умови вони поставлені зараз, через місяць від початку війни. Для недопущення використання їх голосів під примусом – для створення будь-яких незаконних «народних республік» на території міста Енергодар під керуванням країни-агресора, а саме така тенденція з боку окупантів прослідковується в місті в останні дні, кожним особисто було прийнято таке рішення», – пояснив міський голова.

За словами Дмитра Орлова, всі депутати, які склали свої повноваження, надалі продовжать займатися громадською роботою та опікуватися потребами громадян, які мешкають на їхніх округах та за їх межами.

Стосовно фінансування захищених статей витрат (заробітна плата працівникам комунальних підприємств та бюджетної сфери, комунальні послуги),то воно і надалі буде здійснюватися за умови роботи Державного казначейства України, запевнив мер Енергодара.

Як відомо, в Енергодарі панує повне беззаконня. Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.